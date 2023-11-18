APEC發表部長聯合聲明及主席聲明　承諾繼續推動全球經濟增長

於美國三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議11月17日閉幕，APEC貿易及外交部長在峰會結束後發表聯合聲明，承諾繼續推動全球經濟增長，為經濟繁榮作貢獻。



APEC聯合聲明承諾共同努力，創造一個自由、開放、公平、非歧視、透明、包容和可預測的貿易和投資環境。APEC強調工作的重要性，以推動貿易和投資，公平惠及所有經濟體和人民。

聲明重申致力於保持市場開放，解決供應鏈中斷問題，包括推進安全、有競爭力、強韌、可持續和開放的供應鏈，打造可預測、有競爭力和數碼聯通的亞太。聲明表示APEC將用技術和經濟進步，繼續釋放本地區的巨大潛力和活力，促進經濟增長，應對包括氣候變化在內的所有環境挑戰。

聲明亦提及為確保世貿組織發揮重大作用，APEC支持世貿組織進行必要改革，以完善世貿組織的所有職能。

圖為11月16日，在三藩市舉行的APEC領導人會議期間，各成員國領導人合照。（Reuters）

主席聲明觸及俄烏及以巴衝突

另外，APEC還發表了一份主席聲明，就烏克蘭及加沙衝突發表立場。聲明表示大多數成員譴責對烏克蘭的侵略，批評戰爭加劇全世界，特別是發展中國家和最不發達國家正在發生的糧食安全危機，同時造成全球經濟不穩、加劇通脹。

聲明同時指APEC成員同時就加沙持續危機交換了意見，包括美國在內的各國部長介紹了各自立場，和分享了11月11日在利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭聯合首腦會議的一致信息。

主席聲明特別提到因為一些領導人反對主席宣言的內容加入APEC宣言，是因為他們認為APEC不是一個討論地緣政治問題的地方。