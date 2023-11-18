APEC｜2日4交談滙報招商引資　陳茂波：習近平關心香港掌握情況

代表行政長官李家超出席三藩市亞太經合組織（APEC）領導人非正式峰會的財政司司長陳茂波總結行程，被問及兩天會議期間，先後兩度共四次與國家主席習近平交流，陳指習主席很關心香港，他借機向習主席滙報了香港經濟、社會最新情況及招商引資進展。至於習近平有何回應，陳茂波只說，習近平很留心聽取其滙報，並對特區政府的工作十分掌握。



繼首天會議期間，國家主席習近平兩度主動和陳茂波交談約4分鐘後，第二日會議期間，習近平又再與陳茂波兩度交談，大約歷時3分鐘。



陳茂波總結APEC行程，指習近平十分關心香港（直播畫面截圖）

陳茂波稱，向習近平交代了拼經濟改善民生是特區政府的首要工作，也向對方講述港府搶企業搶人才，招商引資的措施，如9月便曾公布成功吸引三十多家企業來港。他稱也有向習近平滙報在三藩市參觀高科技企業的情況。他又說，與會期間接觸的領袖，均認為中美元首會晤開啟更多對話。

陳茂波：料不少經濟體現財赤

總結今次行程，他稱此行達到了推廣香港新機遇、廣交朋友，以及招商引資的目標。在財政會期間，與會者關注全球經濟形勢，預料明年全球經濟增長放慢，下行風險亦較高，料不少經濟體出現財赤，需重建財政空間應對衝擊。

會前陳茂波再與習近平再交談3分鐘

國家主席習近平昨天（17日）出席領導人非正式峰會期間，兩度主動與坐在身旁的陳茂波交談，歷時約4分鐘，期間習近平不時點頭回應。陳茂波於第二日會議前，再與習近平二度交談，歷時3分鐘。

陳茂波在會上發言指，全球需加強銀行和金融系統的緩衝和韌性，而地緣經濟碎片化是區域及全球發展的絆腳石，期望亞太經合組織繼續深化創新和數字經濟合作。陳在會議結束後，與國家代表團一同前往三藩市國際機場，歡送習近平離開。