APEC領導人聲明未提以色列攻加沙　汶萊印尼馬來西亞籲立即休戰

汶萊、印尼和馬來西亞星期六（11月18日）發表一份聯合聲明，要求立即、持久和可持續的在加沙地帶實施人道主義休戰，停止敵對行動。



路透社報道，這份聯合聲明，在汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）、印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）和馬來西亞首相安華（Anwar bin Ibrahim）出席了17日在美國三藩市的亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議後發表。

這三個經濟體對當天發表的APEC領導人《金門海峽共同宣言》，表示歡迎，然而，鑑於APEC主席就烏克蘭侵略問題發表了主席聲明，汶萊、印尼和馬來西亞決定也對以哈衝突發表一份聲明。

聲明說：「我們三方同意發表這份聲明，以便更好、更公正地反映APEC領導人非正式會議期間關於加沙地帶人道主義災難的討論。」

「我們要強調的是，這場衝突可能對全球經濟產生重大影響。我們呼籲，立即、持久和可持續的人道主義休戰，停止加沙地帶的敵對行動。」

聲明重申，「只有在聯合國大會A/ES-10/L.25決議草案和聯合國安全保障決議等聯合國相關決議的基礎上，通過和平手段才能公正、持久地解決以色列-巴勒斯坦衝突。依照聯合國安理會第2712號決議並根據國際法，以兩國解決方案為基礎，以1967年之前的邊界為基礎，以東耶路撒冷為巴勒斯坦首都。」

APEC第三十次領導人非正式會議11月17日在美國三藩市莫斯科尼中心閉幕。

本文獲《聯合早報》授權轉載



（編按：俄衛網18日稱2023年APEC領導人宣言不同於去年，未提及烏克蘭問題，也未提及巴以衝突。

APEC峰會於11月17日在舊金山閉幕，最終達成這份文件，獲得各國代表團團長一致通過，包括俄羅斯代表團團長副總理奧韋爾丘克（Alexei Overchuk）。

正如奧韋爾丘克所說，宣言考慮到莫斯科的立場，「不包含有毒政治內容」。

來自某代表團的一名消息人士向俄羅斯衛星通訊社表示，美國因「來自穆斯林成員國的巨大壓力」而在宣言中放棄了政治聲明。

最終，美國以輪值主席國的身份單獨發表聲明稱，烏克蘭衝突在加劇全球經濟疲軟，抑制經濟增長，並激化糧食危機。）