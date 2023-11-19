經濟學家分析：中國將以新加坡模式推進住房市場轉型

北京提出以「三大工程」建設，構建房地產新發展模式後，有分析認為，中國可能借鑑新加坡公共住房模式，重塑房地產市場。



彭博社本週報道，中國政府計劃最快在本月推出「三大工程」具體實施計劃，為此提供至少1萬億元人民幣（1859億新元）資金。

「三大工程」指的建設保障性住房、城中村改造、建設「平急兩用」公共基礎設施。

澳新銀行駐香港高級經濟學家王蕊分析，北京的計劃更像是讓房地產行業向新加坡模式進行長期結構性調整。她說：「我認為這不僅僅是為短期提振房地產投資，而是關乎中國的2035年『共同富裕』目標。」

新加坡的房地產市場以公共住房為主導，鼓勵中低收入者購買政府提供的公共住房，小部份高收入人群則通過市場方式來解決住房問題。

中國目前還未公開保障房計劃的細節。經濟觀察網上月報道，中國國務院《關於規劃建設保障性住房的指導意見》文件，近期已傳達到各城市政府、各部委直屬機構。文件明確了推動建立房地產業轉型發展「新模式」的目標，35個大城市將率先探索實踐。

有分析認為，新模式旨在建立一個嚴格監管的公共住房市場，規定誰能購買這些房屋，並為轉售方式設限，其中一種可能是要求將房屋賣回給政府；此外，還會有服務於富裕家庭的商業房地產市場，既為部份階層提供財富積累渠道，也確保中低收入者負擔得起住房。

本文獲《聯合早報》授權轉載

