朝鮮或最快在一週後再試射軍事偵察衞星

韓國國防部長表示，朝鮮最早可能在「一週左右的時間」內發射軍事偵察衞星。



韓聯社報道，韓國防長申源湜11月19日接受韓國放送公社（KBS）採訪時表示，韓國將於11月30日在美國加利福尼亞州的范登堡空軍基地，利用SpaceX的火箭發射首顆偵察衞星，而朝鮮可能在那之前就發射軍事偵察衞星。

申源湜表示：「韓國和美國正在監視朝鮮的動向。朝鮮正在為一週左右實施的發射計劃做準備。」

申源湜指出，朝鮮要將火箭發動機從試驗場轉移到發射場、組裝發射台並注入液體燃料，這一過程需要大約一週的時間。他也提到，相信朝鮮在俄羅斯的幫助下，「幾乎解決了」發動機的問題。

在5月和8月，朝鮮先後進行了兩次軍事偵察衞星發射，但都以失敗告終。二次試射失敗後，朝鮮聲稱要在10月進行第三次試射，但直到現在還沒有動作。

朝鮮將11月18日定為導彈工業節，紀念2022年試射軍事偵察衞星「火星-17」成功。外界之前普遍預期，朝鮮會在18日進行第三次試射，但這一猜測並不準確，國際機構也未收到朝鮮通報的發射計劃。

申源湜在採訪中表示，盟國一直密切關注朝鮮發射軍事偵察衞星的動態，因為發射成功即意味着火箭技術的進步，而這一技術可以武器化。韓聯社報道指出，聯合國安理會的制裁決議禁止朝鮮使用任何彈道導彈技術。

申源湜表示：「美國也在密切關注朝鮮動作，因為偵察衞星有可能大大提高朝鮮的偵察能力，抵消我們的優勢。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

