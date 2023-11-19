羽生結弦離婚｜小室圭突然再成焦點　網民讚：真子公主找對丈夫

日本花滑王子羽生結弦離婚的消息成為日本熱話，患上四肢切斷症、自傳《五體不滿足》的乙武洋匡在社交平台X上留言「小室圭真了不起」，讓人把羽生婚姻與小室及真子公主的婚姻聯繫起來，引起熱議。



乙武洋匡在11月18日，在個人Twitter上表示：「這樣想的話，小室圭真了不起啊。」雖然他未有說明是什麼事，但很多人認為這是乙武對羽生結弦離婚的感想。

羽生結弦是日本的體壇名人，他沒有公開婚姻對象身份，但部分媒體針對羽生的家族進行採訪，盡可能找出他妻子的特徵和生活習慣，甚至披露羽生妻子可能的身份，讓羽生夫婦不勝煩擾。羽生離婚的聲明直指是媒體和一些所謂粉絲對他們的無盡騷擾，為保護妻子而決定離婚。

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另一方面，自小室圭公開與皇室秋篠宮家的長女真子公主婚約以來，媒體便一直追着小室一家不放，特別是小室母親的金錢糾紛。兩人的關係一直被報道，一度讓真小公主患上PTSD。小室遲遲未能與真子成婚，不論在日本還是在美國進修法律時都受到攝影師跟蹤，承受巨大壓力。直到2021年，兩人才正式結婚。

在受到長達4年的媒體報導傷害之後，小室仍堅持自己的想法，現正在美國過着婚姻生活。經歷多次失敗後，小室終在2022年10月終於考獲律師資格，在美國登記執業律師。

乙武的留言受到了不少網民認同，以下是日本網民反應

沒想到小室圭的評價會因此上升呢！

這就是堅持和能耐的差別吧，內心強大真的很重要。

真的，兩人果真的是真愛，找對對象了！

第一步其實要做的是逃到海外，這選擇沒有錯。

名人就是這樣吧，看看當年的木村拓哉和工藤靜香。



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