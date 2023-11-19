羽生結弦閃電離婚｜沒同居不出門　日媒曝妻2讓步仍未能保住婚姻

日本花滑王子羽生結弦11月17日晚無預警宣布離婚。羽生結弦8月4日宣布閃婚後，一直沒有公布太太身份，傳聞妻子是比他大8歲的日本知名小提琴手末延麻裕子。日媒報道，妻子為羽生結弦做出2大犧牲，選擇大門不出且婚後一直沒有與羽生結弦同居，但兩人婚姻仍都無法繼續下去。



根據日媒NEWSポストセブン在9月28日的報道，羽生結弦和妻子末延麻裕子結婚後，仍與父母和姐姐同住，未有與妻子共同生活。

報道指，女方為結婚結束音樂生涯，而且自公布結婚以來便再也沒有出現在家鄉山口縣以及羽生所居住的宮城縣仙台市。

挑戰4A動作贏盡掌聲 突宣布退役結婚震撼全球粉絲（點圖了解更多）：

+ 24

羽生結弦11月17日晚發聲明中回顧這段關係時稱：「我們懷着真正互相尊重和珍惜的決心結婚了。為了互相保護，我們一起克服了這事，同時考慮了各種事情。」

傳聞中的羽生太太——末延麻裕子：

+ 13

他還說：「但是，由於我的經驗不足，在目前的情況下繼續保護對方和我自己是極其困難和難以忍受的。即使情況好轉，這種情況也可能還會再次發生，所以當我想到未來時，我決定離婚，因為我希望我的伴侶能幸福，以及不受任何限制地享有幸福。」