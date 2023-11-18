羽生結弦離婚｜三個月裏出現N個太太　幸福是比4A跳更遙遠的追逐

羽生結弦離婚，他的太太到底是誰？

三個多月的短暫婚姻生活，在羽生的人生掀起漣漪，裏面有幸福，更有來自傳媒、網民和「粉絲」的壓力，連串追訪、滋擾甚至誹謗，最終令羽生結弦決定離婚。

在短短105天裏，羽生太太有小提琴家、AKB 48成員、短髮中學同學。這樣的全球大猜謎，你受得了嗎？

要與普通人結婚、再過普通的婚姻生活，對於從小就不普通的羽生，或許是最遙遠的夢想。



三個多月前，羽生結弦無預警宣布結婚，什麼時候結、婚禮如何搞、太太是誰人，全都沒公布。消息震撼全球，相信羽生也預示到，劇情發展不會只有童話般的祝賀，但就如他在離婚聲明上說的，「但因為我經驗不足，在目前的狀況下繼續保護對方和自己是極其困難以及難以承受」，傳媒的追訪和滋擾、全球網民的猜測，嚴重程度原來超出想像。

羽生結弦的婚姻只維持了105天。（Getty Images）

羽生太太到底是誰？大家都好奇。短短百多日，「疑似羽生太太」便先後有小提琴家、AKB 48成員和短髮女生。小提琴家末延麻裕子是最「似層」的，她是《週刊女性》爆出的、也是最為公眾相信的羽生太太候選人。末延麻裕子現年36歲，比羽生大8年，據稱兩人在2019年一個表演上開始熟絡，女方去年11月突然停工退役，刪除了所有社交媒體帳戶，《週刊女性》甚至追訪末延的媽媽，媽媽承認女兒已結婚，但沒有透露女婿真身。

另一個羽生太太候選人跟延末一樣充滿藝術氣息，就是鋼琴家松田華音。松田4歲開始學鋼琴，之後隨母親移居莫斯科，在彼邦修畢音樂系研究院課程。兩人曾經有過一場對談，松田演奏羽生曾選用作為短節目配樂的蕭邦《第一敘事曲》，他們在對談影片中聊得暢快。

羽生太太候選人當然不會少了藝能界的一份，就是AKB 48前成員渡邊麻友。渡邊的私人IG截圖曾於幾年前流出，裏面有寫着「羽生」兩字的燈籠，甚至發文「只要經紀人允許，我就要跟羽生交往」，有指渡邊曾拜託電視台「請讓我跟羽生見面」，兩人也被目擊一同出現在高級酒店。

另外，內地網站亦曾流傳一張短髮女生和羽生的合照，稱這個長相清秀的女生就是真正的羽生太太。同時有另一個說法，指羽生的太太是高中同學，兩人由學生年代就一直在一起。

真正的羽生太太到底是誰，現在都不重要了，因為羽生已說他們已離婚，「多個媒體都在利用誹謗、跟蹤、擅自採訪等方式針對這位普通人、她的親屬以及相關人士，以及我的親屬及相關人士。即使在我的居住的地方，也可能會遇到可疑的汽車或人接近，（它或他們）突然接近」。

這份無預警聲明是揪心的，除了因為羽生道出了現實情況，例如無法踏出家門，他在聲明末段還要「打從心底感謝您」。世界很殘酷，掌聲、讚美、支持，從來都要代價，或許，羽生窮一生追逐的，不是冬奧金牌、不是前無古人的4A轉身，是一段安靜、平淡、實在的普通婚姻。