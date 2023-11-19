Sam Altman被炒原因：研究過於激進？他會讓AI把人類滅絕

OpenAI的人事大地震成為今日科技業界的大新聞，行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）在11月17日被解僱的消息震驚全球，並引起外界無限猜想：到底奧爾特曼是為何被辭退？若與職業操守無關，又會是什麼原因？



根據OpenAI的聲明，奧爾特曼被辭退是因董事會認為他與董事會溝通的過程中「不夠坦誠」，阻礙董事會履行職責的能力，因此「不再相信他能繼續帶領公司」。

他被炒的消息過於突然，相信奧爾特曼事前也不知道。

奧爾特曼在16日才在三藩市出席亞太經合組織（APEC）一個論壇，談論AI的發展。據緊隨奧爾特曼之後辭職的董事會主席布羅克曼（Greg Brockman）所述，奧爾特曼是17日在董事會議被即時解僱。

圖為11月16日，Sam Altman奧爾特曼出席三藩市亞太經合組織（APEC）論壇，討論AI發展。（Reuters）

據《紐約時報》18日引述消息報道，OpneAI的高層當日告訴員工，董事會的解僱決定不是因為奧爾特曼的不當行為，或與財務、業務、安全或隱私的事件有關，而是緣於奧爾特曼與董事會的溝通問題。

特殊的董事會架構

到底當中發生了什麼溝通問題，才會讓奧爾特曼被炒？外界無從得知。但可以知道的，是只有一個不尋常的公司架構，才可能發生如此事情。

OpenAI 於2015年作為一家非營利的組織成立，至2019年才成立一家有限盈利的子公司。OpenAI聲稱這是一種創新安排，投資者的回報受到限制，目的是讓公司保留非營利組織的使命。公司賦予了董事會管理有限利潤實體的權力。

這與其他一般企業不同，奧爾特曼作為公司的領導者，不直接持有OpenAI的任何股份，而董事會有權投票直接開除他。

OpenAI的董事會還有個特點是規模細小，除了奧爾特曼和布羅克曼就只有4個人，他們都是人工智能專家，且同樣不持有OpenAI任何股份。這與大多數企業董事會職責是最大化股東的利益和價值不同，OpenAI董事會的職責是履行對公司「廣泛有益」的事情，也就是所謂「讓公司保留非營利組織的使命」。

ChatGPT拉開了人類生成式AI的革命，讓AI發展突飛猛進。（Reuters）

「AI終有一天會導致人類滅絕」

董事會成員中最少有兩位，麥考利（Tasha McCauley）和托納（Helen Toner），與有效利他主義（Effective Altruism）運動有關聯，這是一個倫理運動，運動的成員推動了對AI的安全研究，他們認為失控的強大的AI終有一天會導致人類滅絕。

OpenAI建造的ChatGPT在科技業界引起革命，推動了生成式AI的快速發展。在今天所有文字的生成式AI，包括微軟所使用的AI軟件，都是建立自ChatGPT上。ChatGPT在2022年11月發布，短短一年全球使用者突破1億，有200萬人正參與開發，這發展速度之快讓人驚訝。

美國、英國、歐盟以至聯合國，都先後為AI召開討論，試圖設立機制確保AI發展可運用在正確對人類及社會有益的事項上，間接引證各國對這一波AI發展感到擔憂。

一些安全倡導者指出，OpenAI和其他公司發展AI的速度過快，忽視了謹慎的聲音。這爭論在OpenAI的員工中已持續了多年，2020年一群OpenAI的員工因為擔心公司過於商業化，把利益放置在安全之上而辭職，部份員工後來成立了Anthropic，他們認為奧爾特曼在開展AI研究時可能過於激進。

奧爾特曼小心翼翼地維持樂觀與謹慎之間的平衡，他明確表示相信AI最終對人類有益，並同意需要安全保障和深思熟慮的設計來確保安全。

這不一定是奧爾特曼被解僱的理由，且目前尚不清楚董事會成員誰投票支持解僱，和他們的真實動機是什麼，外界把這次OpenAI事件形容是一場「政變」。但這確實暗示了未來業界將出現的一場爭論，發展AI與安全的矛盾——有如一些科學研究、如基因改造的禁忌一樣，AI在日後也會被設置道德的枷鎖。