用戶文檔用於AI訓練？　金山辦公否認並致歉：已更新隱私政策表述

有報道稱，北京金山辦公軟體股份有限公司（簡稱金山辦公）的辦公軟件WPS Office在《WPS隱私政策》中，提到「我們將對您主動上傳的文檔材料，在採取脫敏處理後作為AI訓練的基礎材料使用」，被質疑涉及用戶隱私問題。

11月18日，WPS在官方微博發文向用戶致歉，已更新前述容易引起誤解的表述，並承諾用戶文檔不會被用於AI訓練目的。



金山辦公表示，在細致審查後，深感之前版本的表述為用戶造成困擾。為此，金山辦公已經更新《WPS隱私政策》，去除容易引起誤解的表述，並確保其內容與實際操作嚴格對應。

金山辦公還稱，在使用美化功能時，僅會為用戶提供優質美化服務，此過程完全符合數據安全及個人信息保護的相關法律法規規定。

金山辦公承諾，所有用戶文檔不會被用於任何AI訓練目的，也不會在未經用戶同意的情況下用於任何場景，並表示將定期進行隱私政策的審查，並通過第三方獨立機構進行合規性審核，以確保承諾得到兌現。

WPS Office是由金山辦公發佈的一款辦公軟件，擁有最常用的文字編輯、試算表、簡報等功能，覆蓋Windows、MacOS、Linux、Android、iOS等平台，同時支持多人在線協同辦公，並設置文檔訪問、編輯權限。