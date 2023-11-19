以色列展示希法醫院有哈馬斯罪證成疑 　英媒調查：影片曾剪輯

以色列國防軍11月15日發動突襲，攻入加沙城最大醫院希法醫院（al-Shifa Hospital），隨後發布影片展示搜出的哈馬斯武器。以色列總理內塔尼亞並堅稱有證據證明哈馬斯利用醫院作軍事用途。惟英美媒體稱影片存在疑點。



美英傳媒稱，以軍迄今公開的「罪證」主要爲一些輕型武器及一個連接樓梯的豎井口，不足證明有開希法醫院是巴勒斯坦指控是哈馬斯總部或指揮中心等。

英國廣播公司（BBC）發現以軍發布的影片曾被剪輯，可信度成疑。BBC稱若以軍遲遲未能提供令人信服證據，外界要求以色列停火壓力勢增。

以色列國防軍11月16日發布影片，稱在希法醫院（al-Shifa Hospital）內發現武器、地道。（X @IDF）

以軍16日又帶同西方媒體記者入內觀察，但以軍以醫院未安全，哈馬斯成員可能仍在內」爲由，只准他們到訪醫院建築群的一部分，亦不可採訪病人和醫護人員。

《紐約時報》3名記者被帶到院內觀看一個由混凝土和石堆砌的豎井，可見井內有電線及一條樓梯通向下面，以軍聲稱這證明哈馬斯在醫院下方建造軍事設施。

儘管以軍稱利用無人機飛進豎井至少數米深，但《紐時》記者稱，現場環境漆黑，根本不知豎井通向何處及有多深。該報稱，單憑該地道豎井，似乎未能證明哈馬斯利用醫院匿藏武器，以及設有指揮中心。

另一美媒也稱無法檢實該隧道的用途，而以軍也尚未提供明確的證據，證明豎井具有軍事用途。

以軍第7旅指揮官楚里稱，豎井是在醫院建築群北側的沙堆下發現，他稱由於擔心井內有陷阱，故沒安排士兵入內。他承認以色列在拿出哈馬斯在醫院內活動的證據上「面對壓力」，稱士兵或在數天後才能走進去。