美媒：以巴或停戰4至5天換取釋放50名人質　哈馬斯否認

美媒11月19日引述消息人士稱，以色列與哈馬斯有可能達成協議，停火4至5天，換取哈馬斯釋放約50名以色列人質。各國談判代表均罕有對談判進展表示樂觀，部份主要分歧收窄，或在數天內達成協議。



消息人士表示，以色列已提交一份約100人平民人質名單，要求哈馬能全數釋放。哈馬斯願在停火期間內釋放50人，若停火時間延長，或再釋放約20至25人。哈馬斯稱，為聚集被不同武裝部隊扣押在不同地點的人質，需暫停戰鬥。

另一名消息人士指，卡塔爾官員19日與白宮中東協調員麥格克（Brett McGurk）會晤後尚未達成協議，其中關鍵在於協議執行方式，包括向加沙運送援助物資一事。雙方正就過境檢查、使用入境點及物資類型進行協調。

約旦《加德報》（Al-Ghad，暫譯）引述哈馬斯消息人士稱，暫時停火協議會在20日上午11時起生效，哈馬斯會釋放50名人質，換回在以色列被囚的50名巴勒斯坦囚犯。

然而，哈馬斯政治局成員里夏克（Izzat al-Risheq）20日早上否認雙方已協議，指消息並不真實。《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）19日剛引述以色列高級消息人士稱，目前無任何相關消息。