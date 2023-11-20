美智庫：以色列可能會輸掉加沙戰爭

以巴戰事持續，以色列展現其強大的軍隊瞬速控制了加沙的北部地區，哈馬斯幾乎無還手之力。以軍事力量相比，哈馬斯不可能擊敗以軍，但這次戰爭以色列卻沒法做到如過去同類衝突中的「完全勝利」。美國智庫戰略與國際問題研究中心（Center for Strategic & International Studies）分析指出，以色列甚至有失敗的風險。



戰略與國際研究中心發表文章，題為「以色列可能會輸」，解釋以色列會輸掉的原因。雖然哈馬斯襲擊以色列的行動，讓人不禁把哈馬斯與極端組織ISIS和阿爾蓋達組織相提並論，但這可能分散人們對重點問題的注意力：與其他組織一樣，哈馬斯對勝利的追求是為推動長期的政治結果。哈馬斯認為，勝利是要通過數十年的鬥爭來實現，這些鬥爭會增進巴勒斯坦人的團結，並加強對以色列的戰略孤立。

圖為11月18日，葡萄牙里斯本，人們舉着巴勒斯坦旗幟參加示威活動，表達對加沙巴勒斯坦人的支持。（Reuters）

以色列的孤立

哈馬斯並不需要強大的力量就能實施這一策略，讓以色列「搬石頭砸自己的腳」即可。以色列對哈馬斯的還擊，針對難民營及醫院空襲造成大量傷亡，正中哈馬斯的下懷。阿拉伯國家對對以色列的態度急劇轉差，歐洲因以軍的殘酷行動猶豫，美國兩黨一反自20世紀70年代以來對以色列堅定支持態度，逐漸出現反對之聲。

以軍大量殺害巴勒斯坦平民、摧毀巴勒斯坦基礎設施，無視全球要求克制的呼籲，這些都推進了哈馬斯的戰爭目標。

以色列須解決的兩個關鍵問題

以色列不希望陷入這困局，文章給予了兩個以色列須處理的關鍵問題，這都與軍事無關。首先是重新贏回全球支持，包括與埃及、約旦和沙特等國家合作，這些國家大多和以色列一樣，對哈馬斯懷有敵意。以色列需要它們共同指導加沙地區的重建工作，推進加沙地區治理結構合法化。

第二個關鍵是，以色列要把哈馬斯孤立出來，並確保巴勒斯坦人團結在一個強大、可取代哈馬斯的管治團體。這團體需要令人信服，證明其對巴勒斯坦人追求繁榮和自決的領導能力。巴勒斯坦目前的阿巴斯（Mahmoud Abbas）政府並非最合適的人選，它在加沙人民的支持度相當低。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）花費了大量時間試圖在中東推動這些想法，但他似乎沒有取得多大成功。以色列正處於戰爭狀態，從以色列的公開聲明來看，它沒有對這場戰爭的勝利進行充分的考量和界定，而布林肯也無法左右它的觀點。