緬甸北部有人被困須經中國撤離　北京：為過境提供便利助公民回國

因應緬甸軍政府與少數民族武裝組織在緬甸北部的戰鬥升級，包括中國公民在內，被泰國、菲律賓和新加坡都有公民被困緬北，正通過中國撤離至泰國。中國外交部在20日就安排被困人士離開回應。



中國外交部20日稱，在緬甸內部發生衝突期間，部門發出報警示，由於一些各方一直在尋求援助，中國已為從緬甸北部過境提供便利。

外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中方將與相關國家就下一步行動保持溝通。

她說，中方已建議衝突地區的中國公民搬遷，而中方將協助中國公民回國。

毛寧稱，衝突爆發以來，中方一直以自己的方式發揮建設性作用。中方積極勸和促談並要求有關各方把人民利益放在第一位。中方敦促盡快停止戰爭。

圖為圖為2023年11月15日，部份緬甸民眾收拾細軟後逃離該國，來到連接緬印邊境的一座橋。它位於印度東北部米佐拉姆邦（Mizoram）城鎮金帕伊（Champhai）內名為佐克霍塔爾（Zokhawthar）的小鎮，它也是一個現已關閉的邊境貿易點。（Reuters）

泰國方面說，在緬甸當局的幫助下，266名泰國人以及數量不詳的菲律賓人和新加坡人正在從撣邦（Shan）北部的老街市（Laukkaing）撤離到中緬邊境。

泰外交部稱，他們將被允許進入中國，然後將乘坐兩架包機從中國昆明飛往曼谷，在那裏他們將被篩查是否有人口販賣和犯罪的記錄。

泰外交部沒有具體說明航班的時間，但表示他們19日前往中國邊境。

圖為圖為2023年11月15日，部份緬甸民眾收拾細軟後逃離該國，來到連接緬印邊境的一座橋。它位於印度東北部米佐拉姆邦（Mizoram）城鎮金帕伊（Champhai）內名為佐克霍塔爾（Zokhawthar）的小鎮，它也是一個現已關閉的邊境貿易點。（Reuters）

泰國當局早些時候表示，一些被困緬甸的人是人口販賣的受害者，有些人可能參與電訊詐騙團夥。

據聯合國稱，包括緬甸在內的東南亞已成為電訊和其他網絡欺詐的中心，數十萬人被犯罪團夥販賣，被迫在詐騙中心和其他非法活動中工作。

在2021年政變中奪取政權的緬甸軍方正在失去對全國多個城鎮和軍事前哨的控制，並在北部部分地區遭到圍攻。

一天前，經過泰國當局和緬甸軍隊的協調，41名泰國國民通過陸路被遣返回泰國。