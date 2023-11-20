冰島火山數天內爆發？專家：岩漿高速湧入發電廠地下室

冰島氣象局11月20日稱，當地繼19日24小時內發生多次地震後，地震活動在隨後一天減少，或表明法格拉達爾火山（Fagradalsfjall volcano）岩漿已升至地殼高位，或在數天內爆發。專家指，當地一座發電廠地下正冒出岩漿。



▼英國《獨立報》20日引述冰島火山學家索爾達松（Thorvaldur Thordarson）稱，斯瓦特森吉發電廠（Svartsengi power plant）一帶已進入新的爆發階段，附近土地膨脹，出現巨大裂縫。

他指出，岩漿以每秒約50立方米的幅度湧入地表下約4.5公里處的儲存室，速度比10日前快8至10倍。鑑於該處土地上漲，岩漿在Sundhnukar火山口北部或Illahraun噴發的可能性「每天都在增加」。

冰島政府於14日起在發電廠周圍建造防禦設施，以免該廠在火山爆發時受到岩漿影響。

▼漁業小鎮格林達維克（Grindavik）地面出現眾多裂縫並冒煙，畫面觸目驚心：

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火山爆發或令位於雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）的漁業小鎮格林達維克面臨「滅鎮危機」。冰島民防和應急管理部門11日稱，當地居民在當天凌晨完成緊急疏散，同時宣布進入緊急狀態。

該區地質活動已有近800年處於休眠狀態，至2020年初重現強烈地震活動，岩漿2021年湧出地表， 2022年7及8月再出現同類情況。

科學新聞網Live Science於14日引述冰島大學北歐火山中心研究員馬歇爾（Edward W. Marshall）稱，冰島雷克雅內斯半島很可能會迎來持續數百年的爆發。