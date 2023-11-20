華艦被指傷及澳洲潛水員　中國國防部否認：沒做任何影響澳艦行動

澳洲指控中國軍艦使用聲吶脈衝導致澳方潛水員受傷，澳洲總理阿爾巴尼斯

（Anthony Albanese）稱事件損害澳中關係。中國國防部11月20日回應事件。



記者提問：據報道，澳洲防長辦公室近日發布聲明，指責中國軍艦在「日本專屬經濟區的國際海域」與澳軍艦互動時「不安全和不專業」，導致澳海軍潛水員受傷。請問中方對此有何評論？

中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校稱：澳方言論與事實完全不符，中方對此堅決反對，已向澳方提出嚴正交涉。

他說近日，澳「圖文巴」號護衛艦位中國東海附近海域活動，中國軍隊「寧波」號驅逐艦依法依規採取跟蹤監視、識別查證等處置措施。期間，中方艦艇嚴格遵守《海上意外相遇規則》《國際海上避碰規則》等國際規則，與澳艦保持了安全距離，沒有進行任何可能影響澳方潛水作業的活動。

中日在有關海域沒有劃界，不存在中方軍事活動位於或者進入日本專屬經濟區的說法。我們敦促澳方尊重事實，停止對華鹵莽的、不負責任的指責，多做有利於增進雙方互信積累的事，為兩國兩軍關係向好發展營造積極氛圍。

圖為路透社2023年5月11日發布的設計圖片，可見澳洲和中國的國旗。（REUTERS/Florence Lo/Illustration）

阿爾巴尼斯11月20日接受澳洲天空新聞採訪時說，中國軍隊的做法「不安全、不專業」，「這些事件的後果是的確損害了兩國關係。」

澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）18日發聲明稱，澳洲一艘護衛艦11月14日航經日本專屬經濟區，執行聯合國制裁朝鮮的行動時，中國軍艦逐漸逼近並開啟船體聲吶，導致澳洲潛水員受輕傷。

馬爾斯說：「這是不安全和不專業的行為……澳洲希望包括中國在內的所有國家，都能以專業和安全的方式操作軍隊。」

阿爾巴尼斯表示，澳洲政府已經向中國明確表達強烈反對，並說「這樣的事件不應該發生」。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，左）訪華，2023年11月6日與中國國家主席習近平會面。圖為兩人2023年11月6日在中國北京人民大會堂握手合照。（AAP Image/Lukas Coch via REUTERS）

中國外交部發言人毛寧星期一（20日）在例行記者會上被問到該事件時，對提問記者說：「具體情況建議你向主管的部門了解。」

毛寧接着說，中國軍隊一向紀律嚴明，一貫根據國際法和國際慣例進行專業操作，希望有關方面停止在中國家門口滋事，與中方一道共同維護中澳關係改善發展的勢頭。

阿爾巴尼斯上週出席在美國三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）會議，並在會議期間與中國國家主席習近平會面。他指雙方的會面「是積極的」。

這是阿爾巴尼斯本月第二次與習近平會面。他本月初也曾訪問北京，是澳洲領導人時隔七年首次訪華。他分別與習近平和中國總理李強舉行會談，稱此次訪華有助穩定兩國關係。