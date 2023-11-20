加沙衞生部稱以軍襲擊北部印尼醫院　12人遇難

巴勒斯坦加沙衞生部11月20日表示，以色列坦克襲擊加沙北部的印尼醫院（Indonesian Hospital），造成12名巴勒斯坦人死亡，數十人受傷。



法媒報道，印尼醫院位於加沙北部的賈巴利亞（Jabalia）難民營附近。與陷入困境的加沙許多其他醫療機構一樣，這家醫院已停止運作。但加沙衞生部發言人阿什拉夫（Ashraf Al-Qidra）表示，醫院大樓內約有700人，其中包括醫療隊和傷者。

一名法媒記者19日看到賈巴利亞冒出滾滾濃煙，而此前一天，加沙一名衛生官員稱有80多人在雙重襲擊中喪生，其中包括一所由聯合國營運，收容流離失所者的學校。

經法媒核實的社交媒體影片顯示，一棟樓的地板上充滿血迹和灰塵，床褥也被塞在學校的桌子下。

以色列軍方此前說，賈巴利亞是他們「打擊恐怖份子和哈馬斯基建設施」的重點地區之一。他們尚未立即證實醫院襲擊事件，但表示正在核查「賈巴利亞地區發生的一宗事件」。

巴勒斯坦通訊社（WAFA）表示，印尼醫院遭到炮火襲擊。

衞生部官員稱，在加沙地帶南部，以色列對靠近埃及邊境的拉法（Rafah）進行兩次空襲，造成至少14名巴勒斯坦人死亡。

以色列軍方發表聲明，附有空襲和部隊挨家挨戶敲門的影片，稱炸死3三名巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）連長和一隊巴勒斯坦成員，但沒有透露具體地點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

