以巴戰火恐延燒擴大　阿伊齊遣外長訪華　北京成為多國依恃

撰文：外部來稿
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好傢伙！中東幾個阿拉伯、伊斯蘭國家外長，全跑中國來了......

巴以衝突正在持續升級，中東和東南亞的阿拉伯、伊斯蘭國家的外長，突然全跑到中國來尋求公道，找主心骨了！

據香港01報道，中國外交部網站19日發布消息，外交部發言人毛寧宣布：

阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團將於11月20日至21日訪華。代表團成員包括沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）、約旦副首相兼外交大臣薩法迪（Ayman Safadi）、埃及外長舒克里（Sameh Shoukry）、印尼外長蕾特諾、巴勒斯坦外長馬立基以及伊斯蘭合作組織秘書長塔哈。訪問期間，中方將同阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團就推動當前巴以衝突降溫、保護平民、公正解決巴勒斯坦問題深入溝通協調。

這應該是中國調停沙特和伊朗後搞出的第二個大新聞，而且很可能是以巴衝突爆發以來，關注國際政治尤其是中東政治的媒體及專業分析人士，最關注的大新聞。

圖為多國領袖2023年11月11日出席在沙特阿拉伯利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會。（Reuters）

很顯然，中國要在探索平息這場衝突中扮演某些重要角色了。這幾個國家，在巴以衝突問題上對美國都一堆意見，都覺得美國長期偏袒以色列，都希望中國能發揮影響力，在中東歷史進程中扮演重要角色。

但是這幾個國家的外長「組團」到中國尋求公道，我印象中應該還是第一次。很顯然，這些國家對美國還能否在巴以問題上主持公道，已經完全不抱希望了。未來的關鍵在於，以色列對中國是什麼態度。

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在俄羅斯已經變成泥菩薩自顧尚且不暇的情況下，各阿拉伯、伊斯蘭國家把希望放到了原本在中東相對超脫的中國身上。而中國因為國家提升國家軟硬實力和維護國家能源利益的需要，也開始在中東問題上亮明態度。

讓我們拭目以待，看這次訪問能達成什麼成果吧。

百年未有之大變局，每天就這樣一點一點的變、一個地方一個地方的變，早晚有一天，量變引起質變，至少在中東這個地方，會有一個翻天覆地的大變化的。

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