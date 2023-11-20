中國一天內極速多線斡旋　習近平明晚出席金磚特別視像峰會談以巴

中國外交部發言人華春瑩11月20日晚上宣布，應南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）邀請，國家主席習近平11月21日晚在北京出席金磚國家領導人以巴問題特別視像峰會並發表重要講話。



20日很多外交活動在北京進行，阿拉伯與伊斯蘭國家外長聯合代表團11月20日至21日訪華，討論加沙地帶（Gaza Strip）局勢，尋求阻止戰火蔓延中東。

當天訪問中國的代表團成員包括沙特外長費薩爾、約旦副首相兼外交大臣薩法迪（Ayman Safadi）、埃及外長舒凱里（Sameh Shoukry）、印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）、巴勒斯坦外長馬立基（Riyad al-Maliki）、伊斯蘭合作組織（OIC）秘書長塔哈（Hissein Brahim Taha）。他們欲為當前以巴衝突降溫、保護平民、公正解決巴勒斯坦問題溝通協調。

新華社20日晚上稱中國國家副主席韓正20日在北京集體會見由沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）率領的阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團，約旦、埃及、巴勒斯坦、印尼外長和伊斯蘭合作組織秘書長等出席。

在此之前，中國國家主席習近平11月20日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話。兩國元首就巴以衝突交換意見。兩國元首都認為，當務之急是避免巴以局勢進一步惡化，尤其是不能出現更嚴重的人道主義危機，「兩國方案」是解決巴以衝突循環往復的根本出路。雙方同意就共同關心的國際地區問題繼續保持溝通，為維護世界和平穩定作出貢獻。

馬克龍訪華：圖為中國國家主席習近平和法國總統馬克龍2023年4月7日在中國廣州的廣東省省長官邸進行非正式會晤。（Reuters）

20日較早時，中共中央政治局委員、外交部長王毅會見外長團時說，國際社會必須緊急行動起來，採取切實有效措施阻止這場悲劇繼續蔓延擴大。

王毅表示，中國完全支持利雅得阿拉伯-伊斯蘭峰會提出，以兩國方案解決以巴問題的呼籲。他支持巴勒斯坦人恢復民族合法權利的正義事業。他指國際社會必須立即行動起來，採取有效措施結束加沙戰爭造成的人道災難。

多國外長評論

舒凱里對王毅說：「我們期待包括中國在內的大國發揮更強的作用，以制止針對加沙地帶巴勒斯坦人的攻擊。 不幸的是，有一些主要國家為以色列當前的攻擊提供掩護。」

馬立基稱，以色列聲稱要消滅巴勒斯坦人並奪取巴人的權利，這違反兩國方案。他稱，巴方來到北京是為了討論以色列人在加沙對巴勒斯坦人民所犯下的「野蠻」罪行。

沙特阿拉伯外長費薩爾稱必須立即停止戰鬥和殺戮，立即向加沙運送人道主義物資。他稱稱沙方高度讚揚中國和中國主持通過的聯合國決議。

以巴衝突：2023年11月14日，在華盛頓國家廣場有支持以色列以及抗議反猶太主義的集會，示威者所持以色列和美國國旗在美國會大樓附近飄揚。（Reuters）

以色列方面，對是次多國外長會訪華的回應顯得謹慎，暫時以色列政府與總理內塔尼亞胡未有回應，但駐北京大使本-阿巴（Irit Ben-Abba）在20日評論。

她在新聞發布會上對外國記者說，希望「這次（多國外長）訪問不會發表任何有關呼籲停火的聲明，現在不是時候」。

她說，以色列希望代表團討論巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）劫持人質，「並呼籲立即無條件釋放他們」，她並補充說，有關各方應共同討論埃及「在促進人道主義援助方面的作用」。