中俄投資合作委員會舉行會議　丁薛祥提出四點建議

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥11月20日在北京，與俄羅斯第一副總理別洛烏索夫（Andrey Belousov）共同主持中俄投資合作委員會會議。丁薛祥表示，今年以來，中俄元首兩度會晤，擘劃了今後一個時期兩國關係發展和各領域合作藍圖。中方願與俄方一道，全面落實好兩國元首達成的重要共識，充分發揮中俄投資合作委員會統籌協調作用，繼續挖掘兩國投資合作潛力，推動務實合作取得新成果。



丁薛祥就深化中俄投資合作提出四點建議。一是共同謀劃投資合作新未來，強化規劃引領，為兩國投資合作走深走實提供指引。二是共同推動重點領域合作不斷取得新進展，強化對兩國企業的支持指導，鼓勵有意願、有條件、有實力的企業加強合作。三是共同開創地方合作新局面，推動區域互補，更好統籌貿易、投資、通道和平台建設，深化農業合作示範區、交通基礎設施等領域務實合作。四是共同開闢長遠合作新願景，繼續加強對接協調，營造良好環境，推動雙邊投資合作。

別洛烏索夫表示，俄中新時代全面戰略協作伙伴關係處於前所未有的高水平。俄方願同中方落實兩國元首達成的重要共識，加強戰略對接，充分發揮俄中投資合作委員會作用，推動雙方務實合作結出更多碩果，助力兩國各自發展振興。