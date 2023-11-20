習近平與普京分別向中俄執政黨對話機制第十次會議致賀信

新華社11月20日稱中俄執政黨對話機制第十次會議以視頻方式舉辦。中共中央總書記、國家主席習近平同俄羅斯聯邦總統普京分別向會議致賀信。



習近平在賀信中對會議的召開表示熱烈祝賀。他說，當前，百年變局加速演進，世界進入新的動盪變革期。中俄關係經受住國際風雲變幻的嚴峻考驗，始終保持高水平發展，樹立起新型大國關係典範，對實現全球穩定發展的戰略價值更加突顯。明年是中俄建交75周年，中方願同俄方共同把握歷史大勢，堅定發展永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的中俄關係，有力促進兩國各自發展振興，為世界注入更多穩定性和正能量。

習近平指出，中國共產黨和統一俄羅斯黨交流合作是新時代中俄關係的重要組成部份。中俄執政黨對話機制已發展成為兩國鞏固政治互信、密切戰略協作、推進互利合作的獨特渠道和平台。希望兩黨以對話機制第十次會議為契機，展現大國大黨責任擔當，豐富新時期交往內涵，開創機制化交流合作新局面，為促進新時代中俄關係不斷發展、維護國際公平正義、推動構建人類命運共同體貢獻更大力量。

普京在賀信中表示，俄中全面戰略協作夥伴關係處於歷史最高水平。兩國正共同推進經濟、交通、能源、人文等領域諸多大型合作項目，通過雙邊渠道以及上海合作組織、金磚國家等多邊機制協調立場、解決重大國際問題，推動建設更加公正民主的國際秩序。統一俄羅斯黨和中國共產黨作為俄中執政黨開展著高水平、建設性互動，促進兩國多領域合作快速發展。兩黨中央機關和地方機構保持機制化交往，圍繞黨的建設、立法和社會等領域工作交流有益經驗，就雙邊和國際議程中的一系列現實問題進行深入討論。相信俄中執政黨對話機制第十次會議開展的對話將富有內涵、具有建設性，進一步推動深化俄中之間卓有成效的合作。