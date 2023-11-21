OpenAI高層大地震　路透社：投資者擬起訴董事會

OpenAI爆發人事變動危機，ChatGPT之父奧爾特曼（Sam Altman）遭公司董事局辭去行政總裁一職，並與總裁兼前董事會主席格布羅克曼（Greg Brockman）「跳槽」加入OpenAI的主要金主微軟（Microsoft）。事件引起外界關注，路透社11月20日引述消息人士報道，多名OpenAI的投資者考慮入稟起訴公司董事會。



奧爾特曼被辭退後，截至20日，OpenAI超過700名員工威脅辭職，迫使董事會下台。

報道提到，風險投資者通常都在投資組合的公司成為董事或擁有投票權，惟OpenAI是由非牟利的母公司OpenAI Nonprofit控制，並以「造福人類，而不是投資者」為標榜。有專家指出，非牟利企業私董事會對組織有法律責任，包括謹慎及避免自利交易等，令高層的決定留有大量餘地。

康涅狄格州大學（University of Connecticut）法律教授邁爾斯（Minor Myers）稱，在這個情況下，公司員工向董事會施壓的效果比風險投資者更有效果。

美國内布拉斯加大學（University of Nebraska）法律教授韋策爾（Paul Weitzel）認為，即使投資者成功入稟，他們的理據或比較薄弱，指法律為企業在作出商業決定時，提供較大的自由度。他以蘋果公司在1980年代辭退喬布斯（Steve Jobs）為例，指有遠見的創辦人都會被辭退，但之後對方都獲邀重新領導公司。

另外美媒The Information同日引述知情人士指，OpenAI的董事會曾向獲Google支持的AI初創企業Anthropic創辦人阿莫代伊（Dario Amodei）接觸，商討合併的可能。