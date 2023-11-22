以巴衝突｜以軍空襲醫院3醫生死　無國界醫生譴責

以巴交戰持續，無國界醫生（MSF）11月21日表示，在加沙北部由該組織支援的奧達醫院（Al-Awda Hospital），當日遭到以軍空襲導致3名醫生死亡，當中2人為該組織的醫生。 無國界醫生對事件表示震驚，稱該組織2018年起支援奧達醫院，有定期與交戰各方分享醫院資訊，出事前一天還向以色列當局分享醫院GPS坐標。



無國界醫生發聲明稱，強烈譴責這次空襲，並再次呼籲尊重和保護醫療機構、工作人員和病人。對於醫生在醫院病床旁被殺，該組織認為是慘劇，強調攻擊醫療設施嚴重違反國際人道法，而此類攻擊在最近幾週變得系統化呼籲立即停火。

該組織指出，目前該院仍有超過200名患者，但因物資持續短缺、設施遭到攻擊，以及患者人數過多，已經超負荷運作。

世衛職員與多名家人同罹難

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）同日表示，該組織一名職員在加沙喪生，包括其6個月大的嬰兒、丈夫和兩名兄弟。譚德塞對事件表示震驚，並稱屋內其他多名家庭成員據指罹難。

巴勒斯坦通訊社（WAFA）報道，加沙中部布賴傑（Bureij ）難民營21日再被空襲，至少兩枚導彈擊中一所學校，造成約20名巴勒斯坦人死亡，其中大多數是婦女和兒童。另外，加沙城東部一戶住宅遭到以色列襲擊，造成至少19人死亡，多人受傷。

加沙當局21日表示，自10月7日以來，加沙地帶已有14,128名巴勒斯坦人死亡，當中包括5,840名兒童和3,920名婦女，另有33,000人受傷。