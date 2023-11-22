內塔尼亞胡召開戰時內閣會議　為人質獲釋作準備

以 色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）11月21日表示，與哈馬斯就釋放人質的談判取得進展，希望很快就會有好消息，但不能說得太多。哈馬斯政治局領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）也透過助手發聲明稱，哈馬斯「即將與以色列達成暫時停戰協議」。分析認為，已有愈來愈多跡象顯示，人質可能很快會獲釋。



內塔尼亞胡辦公室表示，鑑於人質獲釋問題的進展，內塔尼亞胡21日會召開戰時內閣會議，隨後還將召開更廣泛的安全內閣和全體內閣會議。該辦公室指出，根據最新事態發展，需召集所有相關政府部門的負責人，為治療和援助獲釋者做準備。

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50人質換150名巴勒斯坦囚犯

有熟悉談判的消息人士稱，目前協議是在為期4天的臨時停火期間，哈馬斯釋放50 名婦女和兒童，其中包括一些外國人。以色列則釋放150 名巴勒斯坦囚犯，其中大部份是婦女和未成年人。美國官員消息也稱，該協議將包括哈馬斯釋放50 名人質，以換取150名巴勒斯坦囚犯，以及4到5天的「暫停」。

關於釋放人質的談判已經持續多天。根據以色列統計，哈馬斯在10月7日的突襲行動中，劫持了約240名人質。據指人質包括被關押在加沙的13歲女童塔尚斯基（Gali Tarshansky），其祖母表示不敢留意有關談判的報道，害怕最終會失望。