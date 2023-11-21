朝鮮通報明日至下周五期間發射衛星　美軍航母抵釜山港

日本放送協會（NHK）11月21日報道，日本接獲朝鮮通知，計劃在明日（11月22日）至下周五（12月1日）期間，向黃海、東海和菲律賓呂宋島以東海域，發射運載太空衛星的火箭，這是朝鮮今年的第三次嘗試發射太空衛星。韓國聯合參謀本部於20日曾對朝鮮發出嚴正警告，要求停止發射軍事間諜衛星的相關活動。



朝鮮今年已經兩次嘗試將衛星送入軌道，但都以失敗告終，並延遲了原定在10月進行的第三次發射。根據韓方的說法，朝鮮推遲第三次試射是為了獲得俄羅斯的技術援助。

韓國國防部長申源湜預測，朝鮮最快會在一星期內發射間諜衛星，最遲可能在本月30日之前進行。NHK最新報道，朝鮮已通知會在11月22日至12月1日間，再次發射衛星。

而在朝鮮可能發射間諜衛星前夕，韓國軍方21日表示，美軍航母卡爾文森號（USS Carl Vinson CVN-70）抵達釜山港，展示對朝鮮威脅的震懾力。

今年5月，平壤首次嘗試發射偵察衛星，但據當時朝鮮官媒朝中社報道稱，發射使用的千里馬1號（Chollima-1）火箭墜入大海。今年8月，朝鮮再嘗試發射軍事偵察衛星，再度使用千里馬1號火箭，但仍以失敗告終。朝鮮國家航空航天發展局（NADA）之後表示，將對此次發射失敗進行調查，並將在10月再次嘗試發射。