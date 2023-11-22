曼谷街頭現中國籍乞丐　泰國警方徹查是否涉人口販賣

泰國曼谷近日出現3名毀容或殘疾的中國籍女子在街頭行乞引起關注，當局已下令調查是否涉及國際人口販賣。



綜合泰國媒體報道，泰國社會發展和人類安全部長瓦拉烏（Varawut Silpa-archa）星期一（11月20日）說，這些乞丐有可能是人口販賣的受害者，並已下令展開調查。

他以一名女乞丐為例說：「這件事可能成為一個敏感的國際問題，由於這些乞丐是中國人，因此警方必須調查她是否遭到剝削。」

他還透露，警方在逮捕這些乞丐時，有一名自稱是翻譯員的泰國女子試圖賄賂警員，要求對方不要逮捕這些乞丐。

這些中國乞丐之所以會受到泰國社會的廣大關注，源於泰國一名網紅坎塔（Kanthat Pongpaiboonvej，暫譯）接獲網民的舉報，並於11月10日帶領官員和警方到曼谷一個購物中心附近，找到一名身穿泰國校服的中國籍女乞丐。她的臉部嚴重毀容，手部也遭到截肢。

這名女乞丐聲稱，自己是10日當天獨自一人抵達泰國行乞，但不知道這麼做是違法的。她還告訴警方，她在中國有兩個孩子並已經離婚，自己則是在一次汽車爆炸意外中毀容。

但坎塔稱，他所接獲的通報指在曼谷各地還有其他6名中國女乞丐行乞，她們同樣臉部毀容，一些人的手部也被截肢。他稱，這些乞丐每人月入可達200萬泰銖（約44.3萬港元）。

據《曼谷郵報》報道，截至星期一，泰國警方已經拘留3名中國籍女乞丐，包括1名33歲女子；警方在她身上找到1萬零400泰銖（約2,300港元）的現金，目前還在尋找另外4人的下落。

坎塔星期二（21日）則稱，他連續第四天跟進中國乞丐事件，並協同警方逮捕了6名乞丐。

本文獲《聯合早報》授權轉載

