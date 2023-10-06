深陷空包槍危機　槍管鬆懈改裝狼死　拚觀光的泰國正倒過來趕客？

位於泰國曼谷市中心的大型購物商場Siam Paragon（暹羅百麗宮）10月3日下午發生致命槍擊案，疑兇用經改裝的槍開槍，導致2死5傷。有關該國槍械氾濫以及管制問題的討論再被炒熱。

在泰國真槍固然難管，如今它還深陷「空包槍危機」，民眾與遊客該怎辦？

警方4日指，槍手使用一把經改裝的空包彈槍（Blank gun，或稱空包槍）。警方經調查發現，槍手在網上花了1.6萬泰銖（約3,390港元）買得涉案手槍。

泰國警察總長多薩（Torsak Sukvimol）4日接受泰媒訪問時稱，槍手可能在網上購買僅可發射空包彈的手槍，意味它本非致命武器。但其槍管經過改造，功能就像真槍一樣，可射實彈。

協助疑兇取得以及改裝槍枝者已落網。迄今4人被捕，其中有人賣槍，有人負責改裝槍械。

▼Siam Paragon發生槍擊案後，警方在商場3樓將疑犯制服、撿獲涉案手槍：

每每傷亡慘重

泰國大型槍擊案發生的頻密程度，予人印象雖不如美國那般無日無之，但一旦出事往往死傷慘重，震撼全國乃至國際社會。

才一年前的2022年10月6日，34歲的泰國前警員班雅（Panya Kamrab）在北部一所托兒所行兇，導致包括24名幼兒共38人死亡，成為泰國現代史上死傷最慘重的槍擊案。

一名軍人Jakrapanth Thomma在2020年2月8日於東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）4個地方開槍殺死包括同袍與途人合計29人。其中一個案發地點是商場Terminal 21 Korat。眾人亡命奔逃、有人慘死血泊中的情景，仍在不少當地人與受害者家屬的夢魘中。

美國華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究所（IHME）2019年的數據顯示，泰國是東南亞槍枝兇殺案數量第二高的國家，僅次於菲律賓。泰國2019年有1,300人死於槍擊。

位於泰國曼谷市中心的大型購物商場Siam Paragon（暹羅百麗宮）10月3日下午發生致命槍擊案，年僅14歲疑兇竟用經改裝的槍開槍，導致2死5傷。圖為案發後社交媒體X流傳疑兇的學生證，以及持槍的他在暹羅百麗宮內走動的影片截圖。

要從何管起？

泰國槍枝流通的情況，往往在槍擊案發生後被重提。《曼谷郵報》 5日稱槍枝之所以在泰國氾濫，源於政府的政策，容許執法人員免稅購槍，而數量不限。

根據悉梨大學公共衛生學院管理的資料庫顯示，泰國據信有逾1,000萬支私人擁有槍枝正在流通。這相當於每7名泰國人就有1人擁有槍枝，泰國擁槍率在區內是數一數二的高。

有在野前進黨（Move Forward Party）議員在案發後於社交媒體發文，稱政府有有必要全面檢視擁槍制度，還要封禁「黑槍」買賣的管道。

泰國法例規定，20歲或以上人士可就持槍申請執照。非法持有槍枝的刑罰最高為監禁10以及罰款2萬泰銖（約4,200港元）。

惟空包彈槍不被視為槍械，故不受法例規管，再加上售價便宜、銷售管道多，人們十分容易便可得到。《曼谷郵報》 5日稱，當地購物網站很多都有發售BB彈槍及空包彈槍，改裝的槍僅標價數千至1萬泰銖。

泰警方發現一個令人震驚趨勢，有證據顯示，平均每月查獲超過100個空包槍管，相當於每年有1,200至1,500個。它們大多是為非法目的而改裝的空包彈槍，被於用不同的犯罪活動。當局稱計劃加強管制。

以7月為例，泰國警方打擊網路詐騙行動時繳獲大量槍枝與彈藥，包括約2,000支空包槍管以及逾10萬發子彈。其中很多物品是在網上購買並由私人公司快遞運送的。

這將成為泰國總理（Srettha Thavisin，又譯社德他）率領的新內閣面臨的重大考驗。

▼警方在案發現場拍下疑犯落網的畫面：

歷史在重演 政府怎防範

泰國槍枝廣泛流通的情況，往往在這些槍擊案發生後被重提。

Siam Paragon案發生後，賽塔稱將採取預防措施，旅遊局也誓言要恢復外國遊客對入境泰國旅遊的信心。不過他們都沒詳細說明會有什麼行動。政府對外僅稱正在審查其槍械規管法例，並計劃實施更嚴格的規例來規範休閒槍枝銷售。

《曼谷郵報》 5日在社論指出，如果大家不用等太久的話，這是值得歡迎的。

不少遊客對於Terminal 21 Korat槍擊案仍記憶猶新，如今加上Siam Paragon慘案，還有人在遊泰期間被人綁架至緬甸的消息流傳。可以預期的是，不少遊客、特別是中國旅客短期內或不欲赴泰旅遊。

不少泰國業界人士擔心，事件會對當地旅遊業構成打擊，甚至讓國家經濟無法把握後疫情時代復蘇的機遇。

泰國對中國旅客打開國門後，正首嘗甜頭。泰旅遊與體育部4日公布，9月25日至10月1日，即該國對中國遊客實施免簽證入境政策後首週，入泰中國遊客突破10萬人次。此外入泰中國遊客人次在一些亞太、東南亞及南亞國家中按月增幅最大，達72.49%。

泰旅遊與體育部本來估計，由於有免簽證入境措施以及黃金週長假，預計華客數量將持續增加。然而部門在公布這數據當天，正是Siam Paragon案發翌日，一名中國籍女遊客已被確認慘死疑兇槍下，一切顯得格外令人扼腕與痛心。