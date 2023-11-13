泰國曼谷賣豬仔陷阱？包車司機五大可疑行為露破綻　遊客果斷走人

馬來西亞一群遊客前往泰國曼谷旅遊，抵達當地後發現酒店外有包車一日遊服務，但上車之後卻發現司機的行為可疑。



司機不依據導航開車，繞遠路之後又走錯路、短短20分鐘打6通電話，懷疑對方可能要把他們當作「豬仔」。

在同行其中一人聽得懂泰語察覺不對勁之後，立刻中斷行程，7人果斷下車。

30分鐘車程卻說要1小時 要求調頭回酒店對方即這樣說（點圖放大閱讀）：

+ 14

綜合星洲網、中國報報道，馬來西亞一名女子與家人們到曼谷旅遊，原定計劃在住宿酒店附近閒逛，所以並沒有事前規劃包車。

但到了第2天下午，大家突然想到比較遠的景點走走，也發現酒店附近有包車一日遊的服務，費用為1500泰銖（約325港元），可自選多個景點，於是7人便上車。

只不過在車子出發之後，司機開始出現可疑行為，包括不依據導航開車，繞遠路後又走錯路，原本30分鐘的路程卻被告知要1小時才能抵達。

【延伸閱讀】台灣情侶泰國旅遊被騙去緬甸「KK園區」 淪為血奴遭凌虐生不如死（點圖放大瀏覽）：

+ 19

且司機在20分鐘內撥打6通電話，似乎是在向其他人通報行蹤，又詢問他們住在哪間酒店、會在泰國逗留幾日等等的問題。女子稱，「（同行的）小姨會泰語，還聽到司機說車上有7個人之類的內容」。

一行人察覺不對勁之後，立刻告知司機想取消行程回酒店，但司機當時堅持推薦可以去其他的景點。

女子透露，「我們很害怕，堅決不去」，接着司機突然改口要去加油站加油，到了加油站也一直在打電話，「我們直接付錢下車，拒絕讓他載我們回去，因為感覺他會載我們去別的地方」，最後司機沒有加油就把車子開走。

【延伸閱讀】台女星被黑警勒索萬元真相逆轉！警察改口：有收錢（點圖了解更多）：

+ 18

女子把上述經歷發布在社群媒體上，她提到，之所以把這一切分享出來，是想提醒大家要找可靠的包車服務，「這種東西不能賭，不怕一萬，只怕萬一」。

此文一出引發許多網友關注，有人提到，1500泰銖的一日遊包車價錢過於便宜，「可以跟當地旅行社租車，絕對安全，價格也公道」、「在曼谷包車一日遊共5500泰銖，找信譽好的司機，不會有太大問題」。

也有網友擔憂泰國的治安，但許多人認為還是很安全，只是旅行在外，無論是什麼地點都要格外謹慎。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】