中國：願意與巴西推動貿易發展

中國商務部副部長王受文11月21日與巴西發展、工業、貿易及服務部常務副部長羅沙（Márcio Elias Rosa）在北京會面時表示，中國有意與巴西推動貿易發展，除了鞏固傳統合作領域外，亦積極在包括新能源、數碼經濟及5G等開拓投資機會。



商務部的網站公布，王受文與羅沙21日在北京共同主持召開中巴經貿與合作分委會第九次會議，內容涵蓋落實兩國領導人經貿領域重要共識、加強貿易投資合作、進一步推動多邊合作等議題。

王受文指出，國家主席習近平4月與巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）會晤，雙方達成多項重要合作共識，為中巴經貿合作籌劃藍圖。 在兩國元首戰略引領下，中巴貿易投資等領域合作不斷取得突破。

他表示，北京方面願意與巴西持續加強發展策略對接，深挖合作潛力，推動貿易高品質發展，在鞏固傳統領域合作基礎上積極探索新能源、數碼經濟、5G等新興領域投資合作。 中方亦願與巴西持續加強在世界貿易組織（WTO）、二十國集團（G20）、金磚國家等框架下對話合作，共同維護多邊貿易體制，維護發展中國家利益，為推動全球經濟復甦與產業鏈供應鏈穩定、構建開放型世界經濟作出新的貢獻。

羅沙則稱，巴西和中國是全球重要的新興市場國家，巴西高度重視發展對華經貿合作，並希望充分利用經貿與合作分委會機制，加強巴西加速成長計畫與中方發展計畫對接，推動巴西對華出口更多產品。

羅沙同時提到，巴西歡迎更多中國企業赴當地投資，並持續加強傳統及新興領域投資合作。 巴方願與中方加強包括G20在內的多邊框架下的策略協作和溝通協調，為實現更公平平衡發展做出貢獻。