巴西亞馬遜河乾涸水位下降　千年壁畫重現人間

巴西亞馬遜河近日遭遇嚴重乾旱，河床水位一再下降，被淹沒了1000多年的人臉雕刻再次浮出水面。



英國廣播公司（BBC）10月24日報道，如今人們只要站在亞馬遜河岸邊，就能輕易看見這些古老人臉雕刻。22日亞馬遜支流內格羅河（Rio Negro）的水位首次降至13米以下，並在隔日進一步降至 12.89米。

圖為10月23日，巴西亞碼遜河露出水面，石上的壁畫。（Reuters）

考古學家表示，在亞馬遜河上一次經歷乾旱期間，人們曾在2010年發現過一些人臉雕刻，但這次他們找到更多種類的人臉雕刻；當時內格羅河的水位一度降至13.63米。

考古學家奧利維拉（Jaime Oliveira）指出，這些石雕由前哥倫布時代生活在該地區的人們所雕刻。他說：「這個地區是前殖民時期的遺址，有證據表明這裏被佔領的歷史可以追溯到大約1000年到2000年前……我們在這裏看到的是擬人化的形象。」

此次發現的古老人臉是在一片名為拉耶斯橋（Ponta das Lajes）的海岸上發現，這處海岸靠近內格羅河和索利蒙斯河（Solimões）流入亞馬遜河的地方。

考古學家還在另一塊岩石上發現了一處凹槽，相信這個凹槽是土著們用來削箭頭的「工具」。

巴西政府將乾旱天氣歸咎於氣候變化和厄爾尼諾現象，指厄爾尼諾現象導致亞馬遜北部降雨量低於歷史平均水平，使河流水位持續下降。

本文獲《聯合早報》授權轉載

