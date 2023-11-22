金正恩稱軍事偵察衛星提高戰爭遏制力　韓國恢復對朝鮮監偵活動

朝鮮11月21日晚發射軍事偵察衛星，領袖金正恩稱這能提高戰爭遏制力。韓國防部22日稱，當日下午3時起中止韓朝《九一九軍事協議》中限制韓方對朝偵察活動的條款效力，韓軍將恢復在軍事分界線（MDL）一帶的對朝監偵活動。



韓國廣播公司（KBS）22日引述朝中社稱，金正恩在場觀看軍事偵察衛星發射過程，他還向為提高戰爭遏制力做出巨大貢獻的幹部、科學家和科技人員表示祝賀。報道指，發射偵察衛星是朝鮮加強自衛權的合法權利，國家航空宇宙技術總局將向勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議提交在短時間內追加發射數枚偵察衛星的計劃。

韓聯社網站22日稱，韓國防部國防政策室室長許泰根（音譯）22日在記者會上表示，韓國家安全保障會議（NSC）常任委員會22日決定中止《軍事協議》第1條第3款規定禁飛區的效力，直至韓朝雙邊恢復互信。政府在韓國務總理韓悳洙的主持下臨時召開國務會議並審議通過議案。

許泰根批評朝鮮21日晚發射軍事偵察衛星，指聯合國安理會有關決議禁止朝鮮利用彈道導彈科技的一切導彈發射活動，而朝鮮此舉明顯有違該決議，是對韓國家安全構成嚴重威脅的挑釁行為。他稱正如朝鮮故意且反覆地違反韓朝之間達成的多項協議及《九一九軍事協議》，此次事件再次反映朝方根本沒遵守韓朝之間協議的意願。

他表示，協議限制韓軍在韓朝邊境地區進行對朝軍挑釁的監偵活動，朝鮮卻發射軍事偵察衛星來加強對韓監視偵察力量，因此韓方中止部份條款效力是為確保國民生命安全而採取的必要措施，也是對朝鮮挑釁採取的相應措施，以及最起碼的防禦措施。