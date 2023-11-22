英國學者：消滅超級細菌　使用漂白劑效果不比水更有效

英國一份研究指出，醫院普遍使用的漂白劑在應對「超級細菌」（superbug）問題上，與使用清水的效果沒有太大分別。



天空新聞（Sky News）11月21日報道，一批來自英國普利茅斯大學（University of Plymouth）的研究人員最近在科學期刊《微生物學》（Microbiology）發表報告，內容提到用於清洗手術服及物件表面的漂白劑，對消滅難辨梭菌（Clostridium difficile，C.diff）孢子的效果不大。

根據香港醫院藥劑師學會的藥物教育資源中心指出，難辨梭菌 （又稱艱難梭菌或難辨梭狀芽孢桿菌）是一種可感染腸道及引起嚴重腹瀉的細菌。患者大多數是由於在不久前曾服用抗生素，或透過接觸其他已受感染患者的糞便（或受糞便污染的物件）而發病。

普利茅斯大學的研究人員透過觀察三個難辨梭菌不同品種對三款漂白劑濃度的反應，再將它們的孢子放在手術服和病人服上，利用顯微鏡調查它們是否有所變化，最終發現有關病菌仍然存在，而且沒有明顯改變。

研究人員認為，這些服裝上的纖維或成為孢子的傳播載體，亦反映該病菌的孢子可抵受建議使用水平的漂白劑，意味醫護人員及病人可能在不知情的狀況下，有接觸超級細菌的風險，因此有需要研究其他消毒方式，截斷醫療環境中難辨梭菌孢子的傳播鏈。