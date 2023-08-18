智能手錶用家注意　美國研究：95%錶帶積聚有害細菌　2材料更惹菌

Apple Watch、Fitbit、小米等品牌的智能手錶愈見普及，美媒8月17日報道，美國佛羅里達大西洋大學（Florida Atlantic University）一項研究就提醒用家應定期清潔錶帶，研究發現檢驗20條錶帶中，95%（即19條）覆蓋有害細菌，如葡萄球菌、大腸桿菌等。研究人員又指整體而言，橡膠和塑膠錶帶的細菌量較高。



《紐約郵報》17日報道，這項研究5月發表於科學期刊《傳染病進展》（Advances in Infectious Diseases），它測試了塑膠、橡膠、布料、皮革及金屬（金與銀）錶帶，從20名研究對象收集不同錶帶，以研究錶帶材料和細菌積聚的關聯性。

美國一項研究調查智能手錶錶帶的細菌量（論文截圖）

結果發現95%錶帶都染上某種有害細菌，有85%錶帶帶有葡萄球菌，60%帶有大腸桿菌，30%帶有綠膿桿菌。報道指，這些細菌可導致各種臨床疾病，包括肺炎和血液感染。

研究顯示細菌生長程度與用家活動水平有關，不過預測細菌積聚的最大因素其實是錶帶材料。報道指，塑膠與橡膠錶帶的細菌量較高，至於金屬錶帶則細菌量較低，尤其是金、銀錶帶，其中一款金錶帶幾乎沒有細菌。

圖表：智能手錶不同材質錶帶的細菌量，上圖為綠膿桿菌，下圖為葡萄球菌（論文截圖）

研究人員解釋稱，塑膠和橡膠錶帶提供細菌聚集的理想環境，因為多孔且靜電的表面容易吸引和滋生細菌。若果沒有適當消毒，他們實際上攜帶大量有害細菌。

研究人員還測試清潔產品的有效程度，比較了一款殺菌消毒噴霧、70%乙醇（常用於醫院和酒精濕紙巾）和蘋果醋。

研究結果顯示，殺菌消毒噴霧和70%乙醇對所有材料都非常有效，在30秒內殺死99.99%細菌，蘋果醋效果則不如其他兩種產品，需要2分鐘才能減少細菌數量。