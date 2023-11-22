朝鮮為何發射偵察衛星？如在太空開眼　平壤：拍下美軍基地衛星圖

朝鮮兩次發射軍事偵察衛星失敗後，終在11月21日晚第三次試射時成功射出，領袖金正恩指，衛星可提高戰爭遏制能力。美媒引述分析人士稱，即使只有一顆衛星在天上運轉，亦有助朝鮮增強軍事態勢感知能力，韓媒形容擁有偵察衛星就像在太空「增添眼睛」。



朝中社22日報道指，金正恩觀看「萬里鏡-1號」22日上午9時21分發來的衛星圖，衛星圖顯示在關島上空拍攝的美軍主要軍事基地，包括關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）和阿普拉港（Apra Harbor）等。

韓聯社指，根據朝中社發放的圖片，朝鮮設施內的大型螢幕投放有關島、太平洋和朝鮮半島地圖的圖片，但考慮到其不同於普通衛星圖的彩色圖，有可能不是「萬里鏡-1號」當天拍攝的衛星圖，韓軍和情報部門不排除朝鮮「掩人耳目」的可能性，正精密分析相關圖片。

為何發射偵察衛星？

美媒22日引述美軍印太司令部聯合情報中心（JIC）前行動總監舒斯特（Carl Schuster）稱，若衛星成功運作，將提高朝軍指揮、控制、通訊、情報及監視能力，令朝鮮能在可能爆發的衝突中，更有效地指揮部隊。

卡內基國際和平基金會（CEIP）核政策專家潘達（Ankit Panda）則表示，衛星付朝鮮獲得過往缺乏的能力，可協助確定軍事目標並評估損害。

他續指，朝鮮會將成功經驗用於未來開發衛星，並尋求建立有彈性而過剩的地球監察衛星群，將對朝鮮的整體戰略態勢感知能力產生相當大影響。

韓國國際廣播電台（KBS World）同日報道稱，偵察衛星能在監視軍事目標或繪製作戰地圖時發揮巨大作用，朝鮮現已開發出核武器及洲際彈道導彈，對朝鮮而言，擁有偵察衛星就像在太空中「增添了眼睛」。