赴撐巴勒斯坦集會發言後　奧斯卡影后遭荷里活經理人公司解僱

據英國《衛報》報道，美國女演員、奧斯卡影后蘇珊莎朗頓（Susan Sarandon）11月17日在「親巴勒斯坦」集會上發言後，被美國經理人公司United Talent Agency（UTA）解僱。



該機構發言人希克洛什（Richard Siklos）當地時間21日證實，該機構不再代表蘇珊莎朗頓，但拒絕透露詳情。

報道稱，這位奧斯卡影后多次參加了「挺巴」集會，並於17日參加在紐約舉行的集會上表示，「現在有很多人為自己猶太人的身份而感到害怕，並且體驗到了身為穆斯林在這個國家的感覺——常常遭受暴力。」她告訴與會者們應與猶太裔美國人進行交流，因為在美國反猶太主義抬頭的情況下，他們感到不安。

在其參加集會的影片中，蘇珊莎朗頓表示，「人們在質疑，人們在站起來，人們在反思，人們在擺脫從兒時開始遭受的洗腦，」她鼓勵與會者「要堅強、耐心、明確，與任何有勇氣發聲的人站在一起」，並感謝「站出來支持我們的猶太社區」。

此外，蘇珊莎朗頓在集會上正面回應了對其反猶太主義的指控，並表示，批評以色列不應被視為反猶太主義，反猶太主義不應與反以色列相混淆。

蘇珊莎朗頓21日又在社交平台X（前稱Twitter）上轉發了英國著名搖滾樂隊Pink Floyd主音兼低音結他手Roger Waters出席「親巴勒斯坦」活動的推文。

《衛報》報道稱，Roger Waters長期以來公開支持巴勒斯坦人並被指控「涉嫌反猶太主義言論」。

公開資料顯示，蘇珊莎朗頓，1946年10月4日出生於美國紐約，曾5次獲得奧斯卡提名並於1996年憑藉犯罪片《死囚漫步》（Dead Man Walking）獲得第68屆奧斯卡金像獎最佳女主角獎。其主要作品包括《死囚漫步》、《末路狂花》（Thelma & Louise）、《宿敵：貝蒂和瓊》（Feud: Bette and Joan）等等。2023年，蘇珊出演了DC旗下電影《藍甲蟲》（Blue Beetle），該片於8月18日在北美上映。

UTA創建於1991年，是荷里活5大經紀公司中的後起之秀，由鮑爾·班尼戴克和領先藝術家（Bauer Benedek and Leading Artists agencies）兩家中型經紀公司合併而成。很多荷里活一線明星都是UTA的客戶，其中包括：尊尼特普（Johnny Depp）、夏里遜福（Harrison Ford）、高安兄弟（Coen brothers）、Jennifer Lopez、Miley Cyrus等。

觀察者網注意到，蘇珊莎朗頓的社交賬號自新一輪以巴衝突爆發以來，已轉發了上百條批評以色列在加沙地帶（Gaza Strip）的軍事行動以及呼籲停戰的推文。

《紐約時報》報道稱，最近幾週，荷里活因以巴衝突而「四分五裂」。經理人公司

Creative Artist Agency（CAA）的一位著名經理人在社交媒體上發布了指責以色列正在實行「種族滅絕」的消息，但隨後便遭到猛烈抨擊。公司的知名客戶之一批評其言論並威脅取消與CAA的合作，為此她不得不道歉並辭去公司內部領導職務。

無獨有偶，原本預定於在《奪命狂呼7》（Scream 7）中擔任主演的墨西哥裔演員Melissa Barrera於21日遭到製片公司解僱。一位消息人士稱，該事件與Melissa Barrera在其社交賬戶上發布的訊息有關，如「我也來自殖民地國家」、「巴勒斯坦終將獲得自由」等。

此前，另一位奧斯卡影后——澳洲、美國雙國籍女演員姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）18日在歐洲議會發表講話時，她譴責了「戰爭和暴力造成的人員傷亡」，呼籲以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）立即實現人道主義停火。

「我並非來自以色列或巴勒斯坦，我不是政治家，甚至連專家都算不上，但我是目擊者。」姬蒂白蘭芝說，她對全球「戰爭、暴力和迫害造成的人員傷亡」表示譴責，尤其是過去幾周在以色列和加沙地帶爆發的衝突。

本輪以巴衝突已造成超過1.55萬人死亡。加沙地帶衞生部門21日表示，自10月7日衝突爆發依賴，加沙地帶已有14128名巴勒斯坦人死亡，其中包括5840餘名兒童。巴勒斯坦衞生部21日的數據顯示，約旦河西岸（West Bank）有218人在衝突中死亡。以色列政府的數據則顯示，以方有約1200人死亡。

據《以色列時報》最新報道，，以色列內閣當地時間22日凌晨已經批准了一項與哈馬斯的臨時停火協議。

根據以色列政府的一份聲明，哈馬斯將釋放至少50名被扣押在加沙地帶的人員，換取以色列暫停對在加沙地帶的空中和地面行動4天，這是本輪衝突爆發以來首次。此外，每多釋放10人，休戰時間將增加一天。

本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：戴佳源

