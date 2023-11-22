加沙｜俄羅斯提出外部伴隨機制，中國的謀劃是入局上桌？

金磚國家領導人11月21日就以巴問題召開特別視頻峰會。金磚合作組織是一個聚焦經濟發展的組織，此次以巴問題特別峰會是擴容之後召開的首場領導人峰會。金磚罕見在以巴問題上發聲，有新加入的沙特、埃及等國家推動的因素，同時也有中國、俄羅斯等新興國家希望金磚作為一個整體在國際政治問題上彰顯存在的因素。

中國是金磚的核心成員，在此次視頻峰會上，中國的立場不只是停火止戰和阻止人道主義危機。中國國家主席習近平再次重申了解決以巴衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國。他還說中方呼籲儘快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

儘快召開更具權威性的國際和會，這一說法並非首次出現。一段時間以來中國頻繁提出儘快召開更具權威性的國際和會。中國中東問題特使翟雋在出席了埃及、法國等國召開的以巴問題峰會後也多次提出中方呼籲儘快召開更具權威性的國際和會。中國外長王毅11月初同約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪和沙特外交大臣費薩爾通電話時均提到了儘快召開更具權威性的國際和會。從翟雋到王毅再到習近平，中國所說的更具權威性的國際和會到底是什麼？中國是否在暗示沒有中國這樣一個大國參與的國際峰會不夠權威？

多個阿拉伯國家與伊斯蘭國家外長2023年11月20日訪問中國北京，與中國外長王毅在釣魚台國賓館會面。圖為巴勒斯坦外長馬立基（Riyad al-Maliki）與王毅握手。（Reuters）

另外一個值得注意的訊息是剛剛訪問中國的阿拉伯伊斯蘭外長聯合代表團11月21日到訪莫斯科，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在會見代表團成員時表示莫斯科認為有必要建立一個「外部伴隨」機制，以確保就以巴問題給出兩國解決方案，在中東問題四方會談努力失敗的背景下該機制應具有代表性。

「中東四方」是指歐盟、俄羅斯、美國和聯合國共同成立小組，旨在為和平解決阿以衝突而努力。但由於美國不願繼續在「四方機制」框架下進行協作，該機制活動被凍結。俄羅斯提出的「外部伴隨」機制指的是什麼？是取代中東問題釋放會談的全新的解決問題機制嗎？中俄在以巴問題上頻密溝通，雙方的立場接近趨同，俄羅斯提出的全新主張，是否意味着新機制將吸納中國入局？

近年來，中國在中東問題上是活躍的，今年3月伊朗和沙特在北京握手言和，就是中國調停的大手筆。此次以巴衝突爆發後，中國中東問題特使翟雋前往中東多國開展長時間的訪問。此次金磚領導人視頻峰會，中國領導人習近平集中闡述了中國的主張。各方關注中國將發揮何種作用。

中國外交部網站2023年11月7日，中國政府中東問題特使翟雋應約會見美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）。雙方就當前以巴衝突、中東局勢等問題交換了意見。（中國外交部網站）

在中東這盤大棋中，有地區國家，也有外部大國比如中美俄歐。以往中東國家在美國和中俄之間是極力維持平衡的。目前阿拉伯國家積極爭取中國、俄羅斯等國家的支持，希望形成對美國施壓的籌碼，無論是中國還是俄羅斯，都是協助者的角色。但是美國在中東又是不可或缺的。在阿拉伯和伊斯蘭外長聯合訪問團出訪期間，以色列和哈馬斯達成了釋放人質暫時停火4天的協議，美國功不可沒。未來在其他的一些領域，美國說不定也會是中東國家用來制衡中國和俄羅斯的籌碼？在美國主導大局，地區國家自主意識覺醒的背景下，中國能夠在以巴問題上發揮何種作用？

中國目前更大程度上是入局者的角色。無論是中國中東問題特使積極前往中東各國，還是阿拉伯和伊斯蘭外長聯合代表團將中國作為出訪的第一站，抑或是俄羅斯提議外部伴隨機制，這些都是中國入局的前奏。中國的主張和美國是不同的，中國作為大國，這樣的主張存在本身就會產生不同的影響力和輻射力。作為一個以往在中東政治問題上話語權有限的國家，此次以巴衝突，至少中國已經上了牌桌，並受到各方認可。