加沙北部奧達醫院受襲　無國界醫生兩名醫生遇害身亡

加沙北部少數仍在運作的醫院之一的奧達醫院（Al-Awda hospital）昨日（21日）遭受襲擊，兩名無國界醫生的員工——努賈伊拉（Mahmoud Abu Nujaila）醫生和薩哈爾（Ahmad Al Sahar）醫生，以及一名在該醫院工作的塔塔里（Ziad Al-Tatari）醫生不幸遇害。無國界醫生對此深感震驚，並致以深切哀悼，同時亦向遇害醫生的家人和全體同事表示慰問。

圖、文：無國界醫生



遇襲一刻，努賈伊拉醫生和薩哈爾醫生分別身處該院的三樓和四樓；至於院內其他醫護人員，包括無國界醫生的員工也嚴重受傷。無國界醫生已定期向交戰各方提供有關奧達醫院的資料，指出該院仍在運作，而且有組織的員工在院內工作；日前，組織亦與以色列當局分享該院的全球定位系統（GPS）座標。無國界醫生對這次襲擊予以最強烈譴責，並再次呼籲必須尊重和保護醫療設施、醫護人員和病人。

圖為無國界醫生團隊於加沙什法醫院救治傷病者。

無國界醫生自2018年起在奧達醫院工作，分別為成人和兒童提供重建和創傷手術。目前仍有超過 200 名病人身處奧達醫院，他們無法得到所需治療，這些病人必須盡快和安全地疏散到加沙其他仍在運作的醫院。然而，自10月起，因持續的人手及物資短缺、無休止的襲擊和極龐大的工作量，當地所有醫院都已不勝負荷。

這是無國界醫生員工在過去數天內，遭遇的另一宗襲擊事件——一支試圖撤離過百名巴勒斯坦員工及其家人的組織車隊於上周六（18日）遇襲，造成一死一傷；本周一（20日），組織在加沙市的診所也遇襲，部分建築被大火吞噬，四輛無國界醫生車輛被燒毀。診所內有一名組織的員工和其20位家人，他們的處境十分凶險，但組織無法得知他們的實際狀況。在這極其困難的時刻，無國界醫生的員工繼續在加沙服務數以百計的病人，盡力提供有限度的醫療護理。醫生在病床旁被殺害令人痛憤，這些襲擊行為必須立即停止。

襲擊醫療設施嚴重違反國際人道法，而在過去數周，這已成為系統性的襲擊行為。組織再次呼籲立即在加沙停火、解除圍困，並保護醫療設施和醫護人員。組織向所有員工的勇氣致敬，而他們亦將永遠被銘記於我們心中。