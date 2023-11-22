韓國判斷朝鮮軍事偵察衛星進入太空軌道　朝：12月1日起執行任務

朝鮮11月21日發射軍事偵察衛星後，外界關注其發射成功或失敗，韓國軍方22日表示，判斷衛星已進入太空軌道。朝鮮22日稱，偵察衛星「萬里鏡-1號」會自12月1日起正式執行偵察任務。



韓聯社22日引述韓軍表示，綜合分析飛行航跡資訊的結果顯示，衛星體進入軌道，但要判斷衛星體是否正常運轉，還需有關機構以及韓國、美國攜手展開進一步的分析，需要一定時間。

韓國防長申源湜22日接受廣播節目訪問時稱，韓方初步判研朝鮮衛星體進入正常軌道，雖然還需同美方交換資訊，進行最終評價，但韓方認為朝鮮衛星發射取得成功。

朝中社22日報道，朝鮮領導人金正恩22日上午10時訪問國家航空宇宙技術總局平壤綜合管制所，了解進入預定軌道的「萬里鏡-1號」的運作狀態。國家航空宇宙技術總局方面向金正恩彙報稱，「萬里鏡-1號」會在未來7至10天完成精密操作工程後，自12月1日起正式執行偵察任務。

報道指，金正恩還觀看「萬里鏡-1號」22日上午9時21分發來的衛星圖，衛星圖顯示在關島上空拍攝的美軍主要軍事基地，包括安德森空軍基地和阿普拉港等。

韓聯社指，朝鮮設施內的大型螢幕投放有關島、太平洋和朝鮮半島地圖的圖片，但考慮到其不同於普通衛星圖的彩色圖，有可能不是「萬里鏡-1號」當天拍攝的衛星圖，韓軍和情報部門不排除朝鮮「掩人耳目」的可能性，正精密分析相關圖片。