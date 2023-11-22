俄烏戰爭｜普京稱需考慮如何停止戰爭　澤連斯基認作戰陷困境

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）11月22日出席二十國集團（G20）領導人視像峰會時稱，有必要考慮如何停止烏克蘭戰爭的悲劇，被視為自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，對這場衝突最具溫和言論。與此同時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）23日承認，烏克蘭軍隊目前在戰場上面臨「困難」條件，特別是在東部前線的部份地區。



普京透過視像方式參加會議，承認這場戰爭和傷亡數字只能令人震驚，並指任何軍事行動都是悲劇，因此該考慮如何停止這場悲劇，重申從未拒絕與烏克蘭進行和平談判。 路透社報道，普京使用「戰爭」（war）一詞來描述這場衝突，而不是克里姆林宮目前的術語「特別軍事行動」（special military operation） 。

根據哈佛大學甘迺迪學院貝爾弗中心（Belfer Center at Harvard's Kennedy School）的估計，加上莫斯科 2014 年吞併的克里米亞，俄羅斯目前控制烏克蘭約17.5% 領土。但普京強調，這些領土現在是俄羅斯的一部份。

另一方面，澤連斯基23日在 Telegram 表示，由於天氣惡劣，於巴赫穆特（Bakhmut）、頓涅茨克（Donetsk）和阿夫季夫卡（Avdiivka）等前線防守艱難。但他表示，烏克蘭軍隊仍在南部展開進攻行動。

據指出，士兵們正面對寒冷天氣，今天白天部份地區氣溫為攝氏零下5度，預計還會進一步下降。