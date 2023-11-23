以巴衝突｜中國籲國際社會加大努力　推動重振兩國方案政治前景

聯合國安理會11月22日舉行巴以問題公開會。中國常駐聯合國代表張軍在會上發言，呼籲國際社會加大努力，推動重振「兩國方案」的政治前景。



根據中新社，張軍說，任何針對當前形勢的解決辦法都不能悖離「兩國方案」，都應有利於地區和平穩定。任何關於巴勒斯坦前途命運的安排都必須徵得巴勒斯坦人民的同意，照顧地區國家合理關切，聯合國應當繼續為凝聚國際共識、推進和平進程發揮積極作用，安理會要隨時準備就以巴局勢採取負責任、有意義的行動，確保經得起歷史和良知的檢驗。

張軍表示，國際社會要加大努力，推動立即停火止戰，安理會第2712號決議代表推動停火、緩和局勢的初始步驟，具有重要意義，必須立即全面落實，從而實現持久停火，避免更大人道災難，以色列必須停止對醫院、學校等民用設施的軍事行動，並遏制約旦河西岸愈演愈烈的定居者暴力，中方歡迎卡塔爾、埃及等積極斡旋，促成部份被扣押人員獲釋，中方支持開展進一步外交努力，推動更多被扣押人員儘早獲釋，希望這能為對話協商、恢復和平開闢政治空間。

他稱，國際社會要加大努力，推動全力保護平民，中方強烈譴責在加沙地帶發生的明顯違反國際人道法的行為，反對任何針對巴勒斯坦平民的集體懲罰，反對強迫流離失所和強制遷移，中方敦促以色列盡快解除對加沙地帶的封鎖，全面恢復水、電、燃油等基礎物資供應，中方呼籲緊急開闢更多通往加沙地帶的救援通道，充分利用包括凱雷姆沙洛姆在內的過境點，確保充足的人道物資從各個方向無阻礙、高效率進入加沙地帶，中方支持安理會在第2712號決議基礎上就此問題採取進一步行動。

張軍還說，以巴局勢牽動全世界的神經，中方一直在為恢復和平作出不懈努力，11月21日，金磚國家舉行擴員後首場領導人會晤，中國領導人就推動停火止戰、實現持久和平安全全面闡述中方立場主張，發出正義之聲、和平之聲，為緩和當前局勢和從根本上解決問題指明方向，與會領導人共同呼籲國際社會支持公正解決巴勒斯坦問題，推動實現「兩國方案」，11月20日，阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團訪華，就推動當前巴以衝突降溫、保護平民、公正解決巴勒斯坦問題同中方深入溝通協調，一致認為國際社會應盡快採取負責任行動，防止危機蔓延，重啟和談進程，實現中東地區長治久安。