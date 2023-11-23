Sam Altman被炒原因曝　董事會收警告信：新AI或成人類威脅

OpenAI的奧爾特曼（Sam Altman）11月22日確認會回歸公司擔任行政總裁，解僱風波終告一段落。不過路透社報道，這事件的起因或許與奧爾特曼最新研究的通用人工智能（AGI）有關——董事會收到了警告信，新AI可能成為人類的威脅。



路透社23日引述消息人士報道，OpenAI最近在一項名為Q*（發音為Q-star）的模型開發上取得進展，這會成為OpenAI在AGI領域的一大突破。然而，有數名內部研究人員在17日去信董事會，警告這強大的人工智慧可能會人類產生威脅。

消息人士稱，這封信件成為了董事會辭退奧爾特曼的一個理由，路透社無法確認信中內容，OpenAI亦拒絕就事件置評。

圖為9月13日，OpenAI行政總裁奧爾特曼前往華盛頓出席國會就人工智能發展的討論會。（Reuters）

AGI（Artificial General Intelligence）稱為通用人工智慧，或強人工智慧（Strong AI），是指具備與人類同等智慧、或超越人類的AI。與只能解決有限運算的AI不同，AGI擁有概括、學習和理解的能力。OpenAI在開發ChatGPT的同時取得了Q*的進展。

路透社引述消息人士指出，雖然目前Q*的水平還停留在小學生的程度，僅能解決一些數學運算，但它在多項測驗中取得了優異的成績，讓研究人員對Q*未來的成功十分樂觀。

美國《紐約時報》18日曾透露，OpenAI的董事會成員中，最少有兩人與有效利他主義（Effective Altruism）運動有關聯，這是一個倫理運動，運動的成員推動了對AI的安全研究，他們認為失控的強大的AI終有一天會導致人類毀滅。

長期以來，科學家們一直在討論AI帶來的風險。若路透社所指的信件屬實，這將進一步引證OpenAI背後正研究的AGI已引起部份人的擔憂。