中國北方兒童聚集性肺炎個案增加　世衛要求北京提供細節

世界衞生組織（WHO）11月22日發表聲明，指關注中國北部最近的兒童聚集性肺炎及呼吸道疾病個案增加，因此已要求中國提供詳細資料。



路透社報道，世衛提到，中國國家衞生健康委員會在13日公布當地的呼吸道疾病增加，與解除防疫限制，以及流感、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒（RSV）等已知病原體傳播有關，當局強調有需要加強在醫療設施及社區加強疾病監測，並提升醫療系統處理病人的能力。

世衛22日表示，包括傳染病監測計畫（Program for Monitoring Emerging Disease, ProMED） 等組織報告，中國北方的兒童出現未經確診肺炎群組，惟目前無法證實是否與中方指的呼吸道疾病個案上升有關，還是屬於個別情況。

世衛已透過《國際衞生條例》，要求中國提供更多流行病學及醫療資料，以及與兒童病例相關的實驗室報告，同時就已知病原體傳播和醫療系統現時負擔情況列出進一步內容。

當局同時透過現有的技術合作及網絡，與中國的臨床醫生和科學家接觸，並建議中國民眾接種疫苗、與患者保持距離、患病時留在家中、佩戴口罩、以及有需要時接受檢測和治療，減低呼吸道疾病風險。