Tintin｜《丁丁歷險記》白色小狗在英國面臨絕種　原因令人無奈

英媒11月21日稱，比利時經典漫畫《丁丁歷險記》（Les Aventures de Tintin et Milou，The Adventures of Tintin）角色白狗Snowy（法語稱Milou）所屬的品種剛毛獵狐㹴（Wire Fox Terrier）在英國面臨絕種，原因與潮流及照顧方式有關。



在1947年，剛毛獵狐㹴在英國頗為流行，英國錄得逾8,000隻幼犬的出生登記，但其後出生的幼犬數目減少。《每日電訊報》（Telegraph）11月21日引述英國狗會（Kennel Club）發言人蘭伯特（Bill Lambert）稱，這品種有永遠消失的「真實危險」。在2023年，英國狗會只錄得281隻剛毛獵狐㹴幼犬的出生登記，比2022年同期減少78隻。

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蘭伯特表示，流行文化、名人以及社交媒體的影響，可在養狗趨勢及品種受歡迎程度上發揮重大作用。他指剛毛獵狐㹴曾受王室青睞，而Snowy也是漫畫和電視中的知名角色，但現在大眾可能對牠不太熟悉，因為牠不再經常出現在媒體上。

蘭伯特稱人們生活方式的改變也可能是導致較少人養剛毛獵狐㹴的原因，這品種的狗需要飼主大量時間來打理牠們獨特而卷曲的毛髮，過着忙碌生活的人不適合飼養牠們。

而且這品種的犬隻有機會患上「小型犬綜合症」（Small Dog Syndrome），這是一種行為問題，狗隻會變得不愉快、愛咬人、過度吠叫，甚至變得具有攻擊性，令原本有意飼養牠們的人卻步。

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