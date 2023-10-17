愛犬突失蹤　竟遭2米高袋鼠「鎖喉挾持」　澳洲狗主衝進河中搏鬥

勇男救犬！澳洲發生一件奇聞，小鎮居民莫洛尼（Mick Moloney）日前在河邊遛狗時，竟然遇到一隻憤怒袋鼠，「挾持」了他的狗狗，還試圖想把牠淹死，態度表情相當囂張，莫洛尼不敢置信，氣得涉水與袋鼠對峙，救下了狗狗，打架過程錄成影片瘋傳網絡，一天內吸引破百萬點閱。



莫洛尼住在維多利亞州西北部小鎮米爾迪拉（Mildura），日前他趁着周末假期，帶着愛犬哈奇（Hatchi）一起到河邊散步，沒想到一個轉眼，哈奇就失蹤了，他四下尋探，在河裏看到了一隻身高約2米的巨大袋鼠，眼神略帶殺氣，凶狠地盯着他看，雙手則插在水中。

當愛犬的生命受到威脅，狗主選擇與這個不平凡的對手對決：（按圖了解）

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莫洛尼接受當地媒體訪問時形容，大約15秒後，哈奇氣喘呼呼的探出水面大叫、吸氣，口裏不斷吐水，他萬萬沒想到，自己的狗狗竟然被「肌肉袋鼠哥」暴力綁架，還企圖想淹死牠。

「在開玩笑嗎？」莫洛尼當時立即大聲吼叫，想要嚇跑「袋鼠哥」，無奈袋鼠毫無反應，而且繼續把狗狗壓制在水中，沒有放手的跡象。曾經當過警察的莫洛尼馬上下水，上前與袋鼠對峙，一邊錄影揮拳、潑水，他當時心想，「這傢伙就像是剛出獄的」「我必須把一切拍下來，因為沒人會相信我。」結果遭到袋鼠猛烈反擊，打中了他，手機也落入水中。

經過一陣激烈搏鬥，莫洛尼成功救回愛犬，一起回到岸上，而袋鼠在他走後仍不斷發起攻擊。莫洛尼說，慶幸的是，哈奇沒有受傷，雙方也算是打平，儘管發生這次奇怪的「挾持」經歷，他和仍不會改變遛狗路線，因為這是他們最喜歡的散步地點。

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