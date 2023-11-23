曼谷街頭現中國籍乞丐6人被捕　警方稱疑泰國人操控

泰國曼谷有毀容或殘疾中國籍人士在街頭行乞，警方逮捕6人。曼谷市警察局副局長安納（Amnat Traipote）11月22日稱，尚未能斷定他們是否跨國人口販運集團的其中一環，或有否將資金匯向中國，懷疑集團背後由泰國人操縱。



安納22日表示，警方在11月10至20日逮捕6名行乞者後，對其中3人處以100至500泰銖（約22至111港元）罰款。移民局將6人列入黑名單，10年內不得入境，其中1人已驅逐出境，其他人仍在局內等候審訊。

泰媒如泰國公共電視台（Thai PBS）、Thai Examiner等均質疑這些人是利用泰國給予中國遊客的免簽證政策。泰國內閣會議之前在9月決定，自9月25日起至2024年2月29日，對中國大陸遊客實施為期5個月的免簽證政策。

警方估計每人日收1萬泰銖

安納指，部份行乞者以同一人為泰文翻譯，估計每人每日收入1萬泰銖（約2,210港元）。他們會在熱鬧地點與旅遊勝地行乞，其中兩人住在曼谷Wang Thonglang區一間酒店房內，另外4人分別住在曼谷市內不同酒店。其中一名女性6月持旅遊簽證入境，之後申請當地線上課程取得學生簽證，延長逗留時間。

行乞在泰國屬違法行為，國家及曼谷警察局已下令圍捕乞丐，並從即時起仔細檢查中國遊客面部及身體變形情況，以防乞討。

據警方指，6人表示他們臉上和身上的傷疤是在中國發生的火災造成，但他們拒絕透露更多資訊。

中國駐泰國大使館同日稱，已派領員對當事人作領事探視，又指中方一貫要求來泰公民遵守泰國法律、尊重當地習俗，重視維護其合法權益，相信泰政府有關部門和警方會盡快查明真相，依法妥善處理。