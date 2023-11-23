以巴暫時停火協議推遲　法媒指細節未談攏　真主黨再發炮攻以色列

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯達成的暫時停火協議臨時押後生效日期，法媒11月23日稱，據一名巴勒斯坦官員指，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）在最後一刻因釋放人質的細節，包括釋放哪些人質以及如何釋放人質而延遲停火。黎巴嫩真主黨23日則發射火箭彈攻擊以色列。



報道指，這名巴勒斯坦官員表示，雙方因以色列人質的名單以及其釋放方式而延遲停火。

他指雙方已交換釋放人質名單，有人提出問題，包括紅十字會（Red Cross）在人質被釋放到埃及之前是否可接觸人質，以及紅十字會是否能接觸留下來的人質。

黎巴嫩真主黨23日則承認發射48支火箭彈，向以色列發動攻擊。

以軍則要求加沙城（Gaza City）居民在23日下午4時前（香港時間晚上10時前）遷移到加沙地帶（Gaza Strip）南部。

據以軍23日公布，要求加沙城居民，尤其是傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）和Shuja’iya居民在23日下午4時前撤離，並通過薩拉赫丁公路（Salah al-Din Road）撤離至加沙乾河（Wadi Gaza，又譯瓦迪加扎河）以南以及人道主義區。

以色列國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）22日表示，與哈馬斯的停火以及交換人質計劃，至少要推遲到24日。