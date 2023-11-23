以色列兵率記者走入加沙地道網絡　展示哈馬斯匿藏空間︱多圖有片

以色列士兵護送記者前往加沙最大的希法醫院（al-Shifa Hospital），以展示醫院的地下隧道，稱這是巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）用於軍事目的的隧道網絡之一。



以軍此前聲稱，哈馬斯利用希法醫院匿藏武器，醫院底下的隧道藏着哈馬斯的一個指揮中心。哈馬斯和希法醫院職員否認指控。

以軍星期三（11月22日）護送20多名記者前去查看希法醫院的地下隧道。法新社報道，記者當時所拍攝的照片、影片畫面和錄音都提交給以軍審查機構進行審批。

+ 2

記者爬入一條狹窄的隧道時，可以看到好些電線，隧道目測只有幾米闊。

同行的以色列第七旅指揮官楚里（Elad Tsury）上校說：「這是一條非常長的隧道……它從城市一路通往醫院。」

他隨後帶領記者參觀一個看起來像小廚房的地方，裏頭有水槽、廁所和擁有兩張床以及冷氣的房間。他說：「當他們（哈馬斯）試圖生存，他們就會下來，利用醫院作為『肉盾』，而他們可以在這裏待上很長時間。」

記者沒有被帶進希法醫院的內部，只是參觀了醫院建築的一部分。

以巴戰爭：圖為2023年11月22日，以色列國防軍士兵向記者展示聲稱是哈馬斯在加沙希法醫院（al-Shifa Hospital）遺下的武器。（Reuters）

醫院外，以軍展示了聲稱是在希法醫院內部發現的槍支、彈藥和爆炸物。

這次以軍向媒體公開希法醫院的隧道，是以哈雙方星期三宣布就人質問題達成協議後進行的。哈馬斯同意釋放至少50名人質，以換取以色列在加沙地帶暫停戰鬥4天，同時釋放約150名巴勒斯坦囚犯。

據加沙官方最新數據，以色列對加沙一個月來的持續轟炸，已造成至少1.45萬名巴勒斯坦人死亡，其中約6,000人為兒童。

本文獲《聯合早報》授權轉載

