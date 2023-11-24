以巴衝突｜停火協議細節一覽　每日200輛人道卡車進加沙

以色列確定與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）達成暫時停火協議，雙方及負責斡旋的中東國家卡塔爾均於11月23日宣布，協議於當地時間24日早上7時生效，首批13名人質同日下午4時獲釋。三方隨後各自公布協議細節，其中包括人道救援安排。



4日停火期間 每日200輛人道卡車進加沙

哈馬斯在其Telegram頻道上公布，為期4日的暫時停火期間，每天有200輛援助卡車運送物資到加沙，以及4輛油罐車、4輛運載天然氣的貨車，為加沙地區提供燃料和烹飪用氣。

50名以色列人質 換150名巴勒斯坦囚犯

哈馬斯指出，該組織每釋放一名以色列人質，對方就會釋放3名巴勒斯坦囚犯，包括婦女和兒童。「4天內，50名猶太復國主義囚犯、婦女和19歲以下兒童將被釋放。」

以軍禁飛加沙南部 北部每日停飛6小時

哈馬斯指出，在4天停火期間，卡桑旅（Al-Qassam Brigades）等哈馬斯武裝派系，及以色列軍隊將停止所有軍事行動。以軍將完全停止在加沙走廊南部上空的飛行，並從每天上午10 時至下午4 時，停止在加沙城和加沙北部飛行6個小時。

以軍不會在加沙逮捕任何人

在為期4天的停火期間，以色列軍隊和坦克料將留在加沙境內的陣地，但哈馬斯聲明稱，以色列已同意不在加沙攻擊或逮捕任何人。民眾並可沿薩拉赫丁公路（Salah al-Din Road）自由通行，這是多數巴勒斯坦人逃離加沙北部的主要道路。

首批13婦孺人質交紅十字會 家庭優先

促成臨時停火的卡塔爾表示，第一批人質將於當地時間下午 4 點獲釋，首批為13人，全部是婦女和兒童，家庭將優先考慮。同一家庭的人質，將被集中在同一批次獲釋。人質獲釋時間，為停火期間「每天特定的時間範圍內」。紅十字會已被指定接收人質的機構，但無法公布細節。而隨著人質獲釋，預計巴勒斯坦人將也從以色列監獄獲釋。

每額外釋放10人質 延長停火一天

另外，以色列在聲明中表示，每增加一批 10 名人質獲釋，暫停時間就會延長一天。

以色列獲首批獲釋人質名單

以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu）辦公室表示，以色列政府已收到哈馬斯首批獲釋人質名單。有關當局正在檢查名單的詳細信息，目前正在與所有家庭取得聯繫。

300名巴勒斯坦囚犯有資格獲釋 名單公布

在22日上午，以色列司法部公布了一份希伯來語名單，列出有資格獲釋的300名巴勒斯坦囚犯名單。當中包括123 名介乎14歲至17 歲之間的男孩、一名15 歲女孩；144 名18 歲男性、32名介乎18歲至59歲的女性。大多數人在等待審判期間被還押候審，罪名從擲石到企圖謀殺。

卡塔爾監督協議履行 冀有後續協議

對於監察雙方有否違反協議，卡塔爾外交部表示，多哈的一個行動室將監督停火和人質釋放，並與以色列、哈馬斯駐多哈政治辦事處，以及和十字國際委員會保持直接聯繫。卡塔爾方面稱，希望能達成後續協議，促成更多人質獲釋。

以色列與哈馬斯均表示，一旦停火結束，將會重新投入戰鬥。