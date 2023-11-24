將切斷與中國巴西關係？　阿根廷准外長：完全沒道理

有着「阿根廷版特朗普」之稱的極右翼政客米萊（Javier Milei）當選阿根廷新一任總統，阿根廷未來的國際關係走向引發國際關注。



本文獲《觀察者網》授權刊載。



當地時間11月22日，阿根廷當選總統米萊的外事顧問、准外長蒙迪諾（Diana Mondino）接受該國TN新聞電視台節目採訪時表示，外界流傳的有關「阿根廷將與中國和巴西斷絕關係」的說法是反對者「骯髒運動」的一部份，「毫無道理和邏輯」。

她還表示，阿根廷不會與俄羅斯決裂，她也「不打算前往烏克蘭」，但會與烏克蘭和以色列保持人道主義合作。

根據阿根廷TN新聞電視台發布影片和《側影日報》（Perfil）報道，在22日採訪中，作為阿根廷准外長、米萊競選團隊中的國際議程負責人，蒙迪諾重新闡述了米萊政府未來的外交政策。

蒙迪諾澄清了外界流傳的有關「阿根廷將與中國和巴西斷絕關係」的說法。她稱阿根廷前幾任政府在過去20年實施「精神殖民主義」，但同時表示，「我們不必改變多年來的對外關係」。

「這是這場骯髒運動的一部份，他們聲稱我們將斷絕與巴西或中國的關係，」蒙迪諾強調，「無論你問多少次，我都可以不斷地予以解釋：這一說法毫無道理和邏輯」。她補充說，「不幸的是」，相關說法已經「取得了成果，對阿根廷企業產生了相當大的影響」。

蒙迪諾表示，米萊政府邀請巴西總統盧拉參加就職典禮，稱阿根廷和巴西之間的關係源遠流長。她還說，兩國位置相鄰，「我們都無法離開我們所在的地方，關係不可能改變」，因此兩國「可以繼續合作，保持或多或少的、富有成效的外交關係」。

對於與俄羅斯的關係，蒙迪諾表示，阿根廷「不會與俄羅斯決裂，否則會發生極其嚴重的情況」。她同時稱，在就任外長後，她也「不打算前往烏克蘭」，但會與烏克蘭和以色列保持人道主義合作。

蒙迪諾提到了米萊近日與美國總統拜登的通話。她說，在通話中，拜登表示無法參加米萊的就職典禮，他「希望我們對所有措施做好充分準備和深思熟慮，以幫助阿根廷社會」。她還提到自己此前與英國外相卡梅倫的通話，稱二人沒有觸及馬島問題。她強調，「阿根廷主權神聖不可侵犯」。

值得一提的是，米萊在23日接受阿根廷TN新聞電視台節目採訪時，重複了蒙迪諾的上述立場。

據米萊所說，巴西總統盧拉「如果想參加我的就職典禮，他會受到歡迎，他是一個偉大的商業夥伴」。他還說，阿根廷未來將「與美國和以色列站在一起」，雖然他不會「促進」與某些國家的關係，「但個人和企業完全有自由與任何人進行貿易，國家不必干涉」。

據央視新聞報道，11月21日，國家主席習近平致電米萊，祝賀他當選阿根廷共和國總統。米萊22日發布推文稱：「感謝習主席的賀信，我向他致以最誠摯的祝福，祝福中國人民幸福安康。」米萊還分享了祝賀信的西班牙語照片。

近年來，阿根廷持續面臨通貨膨脹和經濟衰退困境。據報道，阿根廷已經是世界上通脹率最高的國家之一，年通脹率接近116%。今年以來，阿根廷通脹率在4月達到峰值8.4%，儘管後來數據下降，但分析師認為，7月通脹率可能將回升至7.1%。有專家預測，今年阿根廷國內生產總值將萎縮3.1%，2024年將再萎縮0.2%，2025年有望增長2.5%。

俄羅斯衛星通訊社注意到，目前，中國和巴西均為阿根廷的主要貿易夥伴。據中國海關總署統計，2023年第一季度，中阿雙邊貿易額46.47億美元，同比增長6.6%。一季度，中國是阿根廷第二大貿易夥伴、第三大出口市場、第二大進口來源國和最大貿易逆差來源國。

當地時間11月19日，有着「阿根廷版特朗普」之稱的極右翼自由主義經濟學家、國會眾議員米萊（Javier Milei）當選阿根廷新一任總統。他在講話中稱，「今天，我們扭轉了歷史，阿根廷的衰落將走向終結，我們開始翻開新的一頁。阿根廷的重建從今天開始。」

在經濟上，米萊此前承諾將採用所謂的「經濟休克療法」，主張削減政府部門、全面轉向「美元化」、大幅削減開支；對外關係上，米萊拒絕與中國、巴西和俄羅斯合作，支持加強與美國和以色列的關係，還反對阿根廷加入金磚國家。此外，他還允許公開攜帶槍枝、合法化器官買賣並限制墮胎等。

今年8月接受彭博社採訪時，米萊附和鼓吹起一些西方國家和政客長期炮製出的「涉華謊言」，不僅宣稱中國「不自由」，還將中國形塑為「刺客」（assassin），甚至叫囂道：「你願意和刺客做交易嗎？」

11月20日，阿根廷總統選舉之後被提名為外長的蒙迪諾告訴俄羅斯衛星通訊社，阿根廷不會加入金磚國家機制。被問及是否會鼓勵與中國和巴西開展貿易時，蒙迪諾稱，「我們將停止與巴西和中國政府的合作」。蒙迪諾的採訪隨後被解讀為阿根廷「將停止與中方合作」，引發熱議。

對此，中國外交部發言人毛寧21日表示，相關說法存在誤讀。毛寧稱，蒙迪諾在採訪中表示，外界對當選總統米萊的外交政策存在誤讀，沒有哪個國家可以脫離外交關係來發展經貿合作，如果阿根廷同中國或巴西這樣的大國斷絕聯繫，將是阿根廷外交的嚴重錯誤。中國是阿根廷的重要貿易夥伴，阿當選政府重視對華關係，特別是兩國間經貿合作。

毛寧強調，中阿雙邊關係呈現良好的發展態勢，中國是阿根廷的第二大貿易夥伴、第一大農產品出口市場，雙方經濟互補性強，合作潛力巨大。中方願同阿根廷方面繼續共同努力，推動兩國關係行穩致遠。

11月23日，中國國際問題研究院發展中國家研究所所長王友明告訴觀察者網，米萊對華「出言不遜」的言論我們就姑且一聽。阿根廷經濟要走出困境離不開中國的幫助，想要「切斷」和中國的關係並不現實。

中國是阿根廷第二大貿易夥伴，也是阿根廷最大的農產品出口市場，另一個被米萊「點名」的巴西是阿根廷的第一大貿易夥伴，這樣的地位擺在那兒，要「切斷」與中國、巴西的關係不是「自尋絕路」嗎？這些競選言論不過是博眼球，米萊提名的阿根廷外長候選人蒙迪諾後來也做了澄清。

王友明稱，在米萊執政後，中國和阿根廷的關係可能會有一段磨合期，但雙方一定會找到新的利益契合點。無論是中國、巴西還是俄羅斯，新的阿根廷政府只能和這些國家「掛鈎」，而不是「脫鈎」。

至於阿根廷是否會拒絕加入金磚國家，王友明認為，這需要繼續觀望。在親美西方的外交基調下，米萊新政府對加入金磚機制的積極性有所下降，但不可否認的是，金磚國家中，巴西、中國和印度三國就佔阿根廷出口總額的近30%，在金磚擴員之後，沙特阿拉伯、阿聯酋等國家都要加入，對阿根廷的利好只會愈來愈多。