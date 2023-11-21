阿根廷對華關係會變？候任總統說過：你願和中國這樣的刺客交易嗎

隨着有「阿根廷特朗普」之稱的極右翼政治人物米萊（Javier Milei）在大選中勝出，他未來如何使用其所謂的「經濟休克療法」治理國內問題值得期待。與此同時，在對外關係上，他此前在競選期間所發表的一些言論也重新為人所關注。



特別是對於阿根廷的兩大貿易夥伴中國和巴西，米萊此前表態稱，拒絕與中國、巴西和俄羅斯合作，並轉而支持加強與美國和以色列的關係。

對華關係方面，在8月接受彭博社採訪時，米萊甚至附和鼓吹起一些西方國家和政客長期別有用心炮製出的「涉華謊言」，不僅宣稱中國「不自由」，還將中國形塑為「刺客」（Assassin），甚至叫囂道：「你願意和刺客做交易嗎？」

當時，彭博社對其言論的評論便是——阿根廷總統候選人米萊將凍結與中國的聯繫，並讓這個南美第二大經濟體退出與巴西的南方共同市場（Mercosur），這些外交政策建議與其經濟觀點一樣激進。

米萊8月那次接受彭博社的採訪，正值當時他剛剛出人意料地贏得初選勝利後不久。而如今，他更是以大選勝選者的姿態，即將成為新一任的阿根廷總統。

現年53歲的米萊擁有經濟學文憑，但後期讓他聲名鵲起的工作是脫口秀和電視台節目主持人。2018年，米萊總計接受235次採訪，成為當年接受電視採訪次數最多的經濟學家。2020年，米萊加入「自由前進」政黨（Avanza Libertad），並正式開啟了政治生涯。

那次受訪中，米萊談及中國時，一股濃濃的「西方味兒」，他宣稱，中國人「不自由」，同時將中國形容是「刺客」，他用「你願意和刺客做交易嗎」這樣的反問句，暗示其對於阿根廷同中國發展關係和貿易交往的態度。

2023年11月19日，阿根廷總統大選第二輪投票舉行。圖為候選人米萊（Javier Milei）投票。（Reuters）

米萊還拒絕同所謂的「社會主義者」進行任何形式的貿易，並將中國與阿根廷最大貿易夥伴巴西歸為同一類國家。目前，中國和巴西均為阿根廷的主要貿易夥伴。據中國海關總署統計，2023年第一季度，中阿雙邊貿易額46.47億美元（約362億港元），同比增長6.6%。一季度，中國是阿根廷第二大貿易夥伴、第三大出口市場、第二大進口來源國和最大貿易逆差來源國。

採訪中，米萊的諸多涉華言論非常直接，甚至就連彭博社這樣的西方媒體，都在報道中明確表示，他所提到對中國的「指控」，並沒有可信的證據。

8月17日，中國外交部發言人汪文斌也曾對米萊這番涉華言論作出過回應。汪文斌表示，自由是全人類共同價值和社會主義核心價值觀的重要內容。中國是法治國家，中國公民人身自由受憲法保護，神聖不可侵犯。在中國共產黨領導下，中國實現了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟。中國人民的幸福感和安全感與日俱增。

「如果米萊先生來中國走一走、看一看，相信他會對中國人民自由不自由、中國安全不安全這個問題，得出截然不同的答案。」汪文斌說道。

彭博社分析認為，事實上，如若對華關係破裂，受到損害的恐將是阿根廷。在經濟上，阿根廷央行越發依賴貨幣互換來支撐比索，在7月美元供應減少的情況下，阿根廷政府使用人民幣償還國際貨幣基金組織（IMF）的部份欠款。同時，如果未來中阿關係惡化，中國停止採購阿根廷的肉類和其他產品，阿根廷對中國的現有貿易逆差也可能會繼續擴大。

值得注意的是，就在接受採訪後，米萊似乎也在一定程度上「和緩」了他此前的言論，他後來稱，是否與中國保持商業關係應由私營部門來決定，並補充說，他將尊重中國企業已經在阿根廷簽署的協議，其中包括在巴塔哥尼亞（Patagonia）建造兩座水壩的合約，以及建立核電站的協議。

米萊此前承諾將採用所謂的「經濟休克療法」，他主張「燒掉」管理不善的央行，廢除比索，全面轉向「美元化」，大幅削減開支，他還承諾將中央政府部門從18個大幅砍到8個，允許公開攜帶槍支、合法化器官買賣並限制墮胎等。路透社認為，這些可能會帶來痛苦的改革，不過在對經濟萎靡感到憤怒的選民中，確實引起了共鳴。

近年來，阿根廷持續面臨通貨膨脹和經濟衰退困境。據報道，阿根廷已經是世界上通脹率最高的國家之一，年通脹率接近116%。2023年以來，阿根廷通脹率在4月達到峰值8.4%，儘管後來數據下降，但分析師認為，7月通脹率可能將回升至7.1%。有專家預測，2023年阿根廷國內生產總值（GDP）將萎縮3.1%，2024年將再萎縮0.2%，2025年有望增長2.5%。

據俄羅斯衛星通訊社11月20日報道，阿根廷總統選舉之後被提名為外交部長的蒙迪諾（Diana Mondino）對該媒體表示，阿根廷不會加入金磚國家（BRICS）機制。此外，當被問及是否會鼓勵與中國和巴西開展貿易時，蒙迪諾稱，「我們將停止與巴西和中國政府的合作」。

在11月20日的中國外交部例行記者會上，發言人毛寧祝賀阿根廷本屆大選平穩順利舉行，也祝賀米萊先生當選阿根廷總統。她表示，中方始終從戰略高度和長遠角度重視中阿關係發展，願同阿方一道延續中阿友好，以合作共贏助力各自發展振興，推動中阿關係行穩致遠，更好地造福兩國人民。

針對蒙迪諾有關金磚國家的表態，毛寧表示，金磚合作機制是新興市場國家和發展中國家加強團結合作，維護共同利益的重要平台。金磚也是一個開放的平台，我們歡迎任何有意願的國家成為金磚大家庭的一員。

而對於米萊的勝選，巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表示：「我祝願新政府好運並取得成功。阿根廷是一個偉大的國家，值得我們尊重。巴西將永遠願意與我們的阿根廷兄弟姐妹一起工作。」

墨西哥、厄瓜多爾等拉美國家也對米萊表示祝賀。哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）則直言，米萊的獲勝是拉丁美洲的悲哀。佩特羅在社交媒體平台X上寫道：「極右翼在阿根廷取得了勝利，這是你們社會的決定。對拉丁美洲來說是悲哀的。新自由主義無法為社會提供任何東西，它無法應對人類面臨的現實問題。」

本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文： 熊超然

